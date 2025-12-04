Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στους στόχους του, αλλά για ν' αντέξει μέχρι τέλους θα πρέπει να υπάρξουν προσθήκες ή να δώσουν ορισμένοι παίκτες περισσότερα στην ομάδα του Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα είναι κοντά στην κορυφή.

Στο Europa League είναι στο παιχνίδι της πρόκρισης και στο Κύπελλο θα βρίσκεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στα playoffs κι ενδεχομένως με πλεονέκτημα έδρας, μέχρι να παίξει στα προημιτελικά, όπου εκεί θα είναι φιλοξενούμενος. Στον συγκεκριμένο θεσμό, πάντως, ο ΠΑΟΚ έχει εδώ κι αρκετά χρόνια μία σχετική συνέπεια κι έχει πάρει προκρίσεις κι εκτός Τούμπας. Σε διπλά παιχνίδια, βέβαια, αλλά και τώρα με μονό και χωρίς παράταση δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση καταδικασμένος.

Σε λίγο καιρό, παράλληλα, θα υπάρχει στην Τούμπα και ο Χρήστος Ζαφείρης. Μία σπουδαία μεταγραφή, ένας διεθνής παίκτης που δεδομένα θα είναι μία σημαντική λύση στο κέντρο. Θα έρθει και φορ και θα φανεί αν θα γίνει κίνηση για στόπερ και στα άκρα της επίθεσης.

Ο Γενάρης είναι γνωστό ότι δεν προσφέρεται για πολλές αλλαγές, ενώ και ο Λουτσέσκου δεν είναι των πολλών αλλαγών, ειδικά σε αυτό το σημείο. Για ν' αντέξει, όμως, ο ΠΑΟΚ και να μείνει στους στόχους του για μεγάλο διάστημα, θα χρειαστούν ή έξτρα προσθήκες ή ορισμένοι παίκτες να δώσουν περισσότερα απ' ό,τι έχουν προσφέρει έως τώρα.

Στην επίθεση ο Τσάλοφ δείχνει πλέον να βγαίνει από την εξίσωση. Μετά το ματς με τη Μπραν το κλίμα είναι αρνητικό για τον Ρώσο φορ και στην εξέδρα. Ο Γιακουμάκης πήρε τα πάνω του, υπάρχει ο ταλαντούχος Μύθου, αλλά θα χρειαστεί μία ακόμα μεταγραφή.

Μεσοεπιθετικά το καλοκαίρι ήρθε ο Λούκα Ιβανούσετς, ουσιαστικά για δεκάρι, αφού φαινόταν ότι η διοίκηση θα προχωρήσει στην πώληση του Κωνσταντέλια.

Όταν ο τελευταίος έμεινε, ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ εμφανίστηκε με τρία δεκάρια. Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς και Πέλκα. Ο τελευταίος έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και δεν έχει καταφέρει να δώσει ανάσες ειδικά στον Τάισον, αφού έχει τη δυνατότητα να παίξει και στα άκρα. Δεν είναι βέβαια κλασικός εξτρέμ, όπως δεν είναι και ο Ιβανούσετς.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός θεωρητικά το καλοκαίρι ήρθε για βασικός. Έχει παίξει σε 20 ματς, αλλά μόνο στα 8 ήταν βασικός και συνολικά έχει 703 λεπτά. Αντίθετα, ο Τάισον μετράει 21 ματς, αλλά 1.225 λεπτά.

Ο Τάισον θα χρειαστεί στην πορεία περισσότερες ανάσες και για να συμβεί αυτό θα πρέπει Ιβανούσετς, Πέλκας (παίζει αριστερά και ο Κωνσταντέλιας όταν χρειαστεί) να δώσουν περισσότερα πράγματα σε ένταση και αριθμούς ή να έρθει κλασικό εξτρέμ αριστερά. Δεξιά ο Ντεσπόντοφ είχε φέτος δύο τραυματισμούς, ενώ και σε απόδοση δεν έχει φτάσει στάνταρ περασμένων ετών.

Ο Ζίβκοβιτς, όμως, που είχε κι αυτός ταξίδια με την εθνική δεν έχει πάρει πολλές ανάσες. Με τον Άρη ήταν ο μοναδικός μεσοεπιθετικά από τους βασικούς που ήταν πάλι στην αρχική ενδεκάδα. Έχει 22 συμμετοχές και 1.676 λεπτά. Περισσότερα από τον Σέρβο αρχηγό έχει μόνο ο Μεϊτέ, με 1.916 λεπτά.

Ένα ακόμα ζητούμενο είναι τα άκρα της άμυνας. Ο Τέιλορ ασφαλώς είναι καλύτερος και πιο έμπειρος από τον Γκόμεζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και επιθετικά. Ο Μπάμπα, ο οποίος είναι γνωστό ότι ανασταλτικά έχει θέματα, ειδικά όταν του βγαίνει η κούραση, έχει 20 ματς φέτος και 1.529 λεπτά. Είναι τέταρτος σε χρόνο πίσω από Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη. Ο Τέιλορ έχει πάρει οκτώ ματς στο πρωτάθλημα ως βασικός, αλλά ολοκλήρωσε τα μισά και μετράει 661'. Πολύ λιγότερα από τον μισό χρόνο του Μπάμπα.

Όσο για τον Σάστρε φέτος δεν έχει πιάσει καλή απόδοση στα περισσότερα ματς. Μετράει 696 και 9 συμμετοχές, ενώ ο Κένι που είναι βασικός έχει 19 αγώνες και 1.494'. Ορισμένοι παίκτες, λοιπόν, δείχνουν μέχρι στιγμής ότι δεν είναι σε θέση ν' αντικαταστήσουν βασικούς παίκτες, χωρίς να φανεί το κενό τους. Μοιραία επιβαρύνονται άλλοι ποδοσφαιριστές κι αυτό επηρεάζει μία ομάδα που έχει τρεις διοργανώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διορθώνονται όλα τον Γενάρη...



