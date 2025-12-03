ΠΑΟΚ - Άρης: Τα εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι
Την Κυριακή θα διεξαχθεί το δεύτερο τοπικό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
Αυτή τη φορά στην Τούμπα, αφού το ματς του Κυπέλλου έγινε στην έδρα των «κιτρινόμαυρων». Ο Δικέφαλος με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι τα εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι θα κυκλοφορήσουν την Πέμπτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτης (04.12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Άρης, για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (07.12) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Η σκληρή πραγματικότητα με Γκουντάιτις
Τιμές Εισιτηρίων
Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €40 €5
2, 3 €30 €5
5, 6 €20 €5
4, 4Α €15 –
7, 7Α, 8 €15 €5
VIP, VIPA €150
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 07/12/2025 19:00».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.