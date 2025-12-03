Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ την Πέμπτη κυκλοφορεί τα εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη.

Την Κυριακή θα διεξαχθεί το δεύτερο τοπικό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη.

Αυτή τη φορά στην Τούμπα, αφού το ματς του Κυπέλλου έγινε στην έδρα των «κιτρινόμαυρων». Ο Δικέφαλος με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι τα εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι θα κυκλοφορήσουν την Πέμπτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτης (04.12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Άρης, για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (07.12) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό

1 €40 €5

2, 3 €30 €5

5, 6 €20 €5

4, 4Α €15 –

7, 7Α, 8 €15 €5

VIP, VIPA €150

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 07/12/2025 19:00».