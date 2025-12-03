Μετά τον Κωστούλα και τον Τζίμα, η Μπράιτον εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του Μουζακίτη του Ολυμπιακού, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ενδιαφέρθηκε και για τον Κοστίνια.

Έχει ρίξει το βλέμμα της στην Ελλάδα και το Φάληρο η Μπράιτον και δεν λέει να το σηκώσει! Οι Γλάροι το καλοκαίρι έντυσαν στις μπλε και λευκές τους ρίγες και τον Μπάμπη Κωστούλα και στον Στέφανο Τζίμα, ωστόσο φαίνονται... ψημένοι να μεγαλώσουν την ελληνική τους παροικία με ακόμα μια μεταγραφή από τη Stoiximan Superleague.

Ο λόγος φυσικά για τον Χρήστο Μουζακίτη, που βολιδοσκοπείται από πληθώρα ευρωπαϊκών συλλόγων. Μεταξύ αυτών είναι και η Μπράιτον, που σύμφωνα με το πάντα έγκυρο Athletic εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του και τον έχει στα υπ'όψιν της για τον Ιανουάριο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το αγγλικό δημοσίευμα, ο σύλλογος του Σάσεξ δεν αρέσκεται ιδιαίτερα στις χειμερινές μεταγραφές. Αυτό που προτιμά να κάνει τον χειμώνα είναι να... στρώνει, για κοιμάται ήσυχη το καλοκαίρι: να κλείνει deals για νέους, υποσχόμενους ποδοσφαιριστές, που ενσωματώνει αργότερα στην ομάδα.

Αυτό έκανε άλλωστε και με τον Τζίμα και φαίνεται διατεθειμένη να κάνει και με τον Μουζακίτη, ο οποίος - ό,τι κι αν σημαίνει αυτό - διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και με τον τελευταίο και με τον Κωστούλα. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπράιτον συνδέεται με τον μέσο του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με πρόσφατο ιταλικό δημοσίευμα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απορρίψει πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ από τους Γλάρους για το «χρυσό» τους παιδί.

Ακόμη μια πληροφορία που έβγαλε στο «φως» το συγκεκριμένο δημοσίευμα του Athletic, αφορά σε παίκτη του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με αυτό, η Μπράιτον το καλοκαίρι, όσο δούλευε το deal για την απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα, έδειξε ενδιαφέρον και για τον Κοστίνια.

Ωστόσο, αυτό το ενδιαφέρον για τον Πορτογάλο αμυντικό δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει εξατμιστεί. Αν κάτι φαντάζει δεδομένο είναι πως οι Γλάροι θα βρίσκονται δυνατά στην εξίσωση της αγοράς του Χρήστου Μουζακίτη, όταν ο Ολυμπιακός και ο παίκτης αποφασίσουν πως έρθει η στιγμή για το βήμα στο εξωτερικό.