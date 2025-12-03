Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θωμά Βράνο ο οποίος ανέλαβε τη θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης διευκρινίζει ότι ο Θωμάς Βράνος θα δραστηριοποιηθεί κυρίως στον τομέα ανάπτυξης της εξωστρέφειας της εταιρίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ… «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Θωμά Βράνο στη θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού. Ο Θωμάς Βράνος αναλαμβάνει ένα νέο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Καλωσορίζουμε τον Θωμά Βράνο στο διοικητικό σχήμα της ομάδας μας και προσδοκούμε η γνώση του και η εμπειρία του σε διάφορες διοικητικές καίριες θέσεις να συμβάλλουν στις μελλοντικές μας επιδιώξεις».

Με δήλωσή του ο κ. Βράνος σημείωσε ότι… «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο κ. Καρυπίδη, αλλά και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ για τον ορισμό μου στη νευραλγική θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού της ομάδας μας.

Ο ΑΡΗΣ ήταν και θα είναι "κομμάτι" της ζωής μου. Η επιλογή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα και να είστε σίγουροι -διοίκηση και φίλαθλοι- ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιός της, με συνέπεια και ισχυρή παρουσία».