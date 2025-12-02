Η μαδριλένικη «AS» αποθέωσε τον Λούκα Γιόβιτς μετά το χατ τρικ που σημείωσε κόντρα στον Παναθηναϊκό και χάρισε το διπλό στην ΑΕΚ στη «Λεωφόρο».

Στο ματς-θρίλερ της «Λεωφόρου» η ΑΕΚ κατάφερε να δραπετεύσει με τη νίκη 3-2 επί του Παναθηναϊκού χάρη στην υπογραφή του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος με το πρώτο του χατ τρικ στην Ελλάδα οδήγησε την Ένωση στην πρώτη της νίκη σε ντέρμπι τη φετινή περίοδο.

Τα κατορθώματα του Σέρβου φορ μάλιστα δεν περιορίστηκαν στα ελληνικά σύνορα, με τους Ισπανούς να τον θυμούνται ακόμα από το (αποτυχημένο) πέρασμά του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μαδριλένικη «AS» με τίτλο «Από τη Ρεάλ στην... απόλυτη έκπληξη» ετοίμασε αποθεωτικό αφιέρωμα για τον 28χρονο επιθετικό, θεωρώντας πως το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για την επιστροφή στην ελίτ.

«Αν και ο απολογισμός των γκολ του στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, αυτή η εμφάνιση θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη που θα τον επαναφέρει στη φόρμα που κάποτε τον έκανε έναν από τους πιο περιζήτητους επιθετικούς.

Το εννιάρι της ΑΕΚ σκόραρε χατ-τρικ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο αθηναϊκό ντέρμπι, εδραιώνοντας τη θέση του ως ''βασιλιά'' της πόλης. Τα γκολ του εξασφάλισαν τη νίκη για την ομάδα του και τον κάνουν να ονειρεύεται μια επιστροφή στην ευρωπαϊκή σκηνή, με στόχο την αναζωογόνηση της καριέρας του.

Τα γκολ δεν ήταν επίδειξη φονικού τελειώματος. Τα δύο προήλθαν από πέναλτι — το ένα το κέρδισε ο ίδιος — προκαλώντας τον ενθουσιασμό των συμπαικτών του με την εκτέλεση 'πανένκα'', ενώ το άλλο ανέδειξε την ικανότητά του μέσα στην περιοχή, καθώς σκόραρε με κεφαλιά, υπερπηδώντας την αντίπαλη άμυνα» τόνισαν μεταξύ άλλων οι Ισπανοί, οι οποίο εξακολουθούν να παρακολουθούν την καριέρα του Σέρβου φορ.