Παναθηναϊκός: Μπορείς να επιλέξεις λάθος σύζυγο αλλά όχι λάθος τερματοφύλακα και φορ!
Πριν από περίπου τρία χρόνια, ο σπουδαίος, Αντόνιο Κόντε έφερε στο φως μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές αλήθειες του ποδοσφαίρου. Μεταφέροντας τα όσα είχε ακούσει από τον legend τεχνικό διευθυντή της Λέτσε και της Φιορεντίνα, Πανταλέο Κορβίνο.
''Μπορείς να επιλέξεις λάθος σύζυγο αλλά όχι λάθος τερματοφύλακα και φορ''!
Με αυτή την ατάκα, ο Ιταλός κόουτς ήθελε να δείξει την σημασία του παίκτη που αποτρέπει τα γκολ με την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια αλλά και εκείνου που είναι ο πλέον υπεύθυνος για να την στείλει στο πλεκτό. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα είναι επιτρεπτό να μην διαλέξεις και την καταλληλότερη σύντροφο στη ζωή του αλλά απαγορεύεται στο ''1'' και στο ''9'' να μην έχεις παίκτες που να σου κάνουν την διαφορά και να αποτελούν σημείο αναφοράς.
Ο Παναθηναϊκός από την φυγή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι και μετά, τέτοιο τερματοφύλακα δεν έχει. Μικρή παρένθεση: Το γεγονός πως ο σύλλογος δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτόν τον κίπερ και του διέλυσε το μυαλό με τον άθλιο τρόπο προσέγγισης στην διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου του(όπως ακριβώς έγινε και με τον Βαγιαννίδη) με αποτέλεσμα να πάει στην ΑΕΚ, αποτελεί μία μεγάλη αποτυχία του τέως τεχνικού διευθυντή σε συνδυασμό με την ξεροκεφαλιά του έμπειρου άσου, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο τιμωρήθηκε από το ίδιο το ποδόσφαιρο, όντας για δεύτερη σεζόν στην σκιά του Στρακόσα.
Αυτή η νοσταλγική βόλτα στο χορτάρι της Λεωφόρου μετά το ματς, ίσως να λέει πολλά...
Ο Ντραγκόφσκι, ναι, προφανώς έχει συμβάλλει σε μερικές σπουδαίες βραδιές του Παναθηναϊκού. Ειδικά τα καλοκαίρια, ειδικά στα προκριματικά. Όπως και στο μυθικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδος.
Όταν, όμως, αναγκαζόμαστε να μιλάμε για συγκεκριμένα παιχνίδια και περιόδους δύο ή τριών μηνών και όχι για διάρκεια, τότε υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο για το Τριφύλλι.
Κατά γενική ομολογία από το βράδυ στις Σέρρες μέχρι και σήμερα, ο Πολωνός κίπερ δεν εμπνέει σιγουριά, ασφάλεια, δεν προσφέρει στον οργανισμό την δυνατότητα να λέει στον εαυτό του πως ''δεν φοβόμαστε τίποτα με αυτόν κάτω από τα δοκάρια''.
Ένα παιδί ευάλωτο πνευματικά μετά από ένα λάθος ή μια κακή εμφάνιση, βρίσκεται στη τρίτη του σεζόν στον Παναθηναϊκό και το δείγμα είναι επαρκέστατο, όσον αφορά την συνθήκη που θέλει να βιώσει ο σύλλογος σε μία νέα ποδοσφαιρική εποχή. ''Είναι καλός τερματοφύλακας''. Προφανώς και είναι. ''Κάνει την διαφορά κάτω από τα δοκάρια''; Προφανώς και όχι.
Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει επιτέλους να γίνει πάρα πολύ αυστηρός με τους ποδοσφαιριστές του. Να αφήσει στην άκρη την εποχή της φιλευσπλαχνίας στην αξιολόγηση, όπως έχει κάνει και σε άλλες θέσεις και περιπτώσεις κατά καιρούς, με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν αναβαθμίσεις.
Το καλοκαίρι ο ερχομός του Αλμπάν Λαφόν, έκλεισε την συζήτηση αλλά πάνω που ο Γάλλος κίπερ έβρισκε ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια και έκανε την διαφορά απέναντι σε Μάλμε και Πανσερραϊκό με σπουδαίες επεμβάσεις, τραυματίστηκε και μετά έρχεται και το Κόπα Άφρικα, στο οποίο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι εκεί.
Ο Παναθηναϊκός είχε ως προτεραιότητα, έκανε και κάνεις κινήσεις στην αγορά για κεντρικό χαφ, δημιουργικό χαφ και εξτρέμ και είχε ως αστερίσκο την θέση κάτω από τα δοκάρια.
Ο τραυματισμός του Λαφόν που δεν βοηθά στην καθιέρωσή του και η υπενθύμιση στο ντέρμπι της Κυριακής για τον ασταθέστατο Ντραγκόφσκι, φαίνεται πως αφαιρεί τον αστερίσκο και κάνει την απόκτηση ενδεκαδάτου κίπερ, βασική προτεραιότητα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.