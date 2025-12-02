Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το θέμα του Παναθηναϊκού κάτω από τα δοκάρια.

Πριν από περίπου τρία χρόνια, ο σπουδαίος, Αντόνιο Κόντε έφερε στο φως μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές αλήθειες του ποδοσφαίρου. Μεταφέροντας τα όσα είχε ακούσει από τον legend τεχνικό διευθυντή της Λέτσε και της Φιορεντίνα, Πανταλέο Κορβίνο.

''Μπορείς να επιλέξεις λάθος σύζυγο αλλά όχι λάθος τερματοφύλακα και φορ''!

Με αυτή την ατάκα, ο Ιταλός κόουτς ήθελε να δείξει την σημασία του παίκτη που αποτρέπει τα γκολ με την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια αλλά και εκείνου που είναι ο πλέον υπεύθυνος για να την στείλει στο πλεκτό. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα είναι επιτρεπτό να μην διαλέξεις και την καταλληλότερη σύντροφο στη ζωή του αλλά απαγορεύεται στο ''1'' και στο ''9'' να μην έχεις παίκτες που να σου κάνουν την διαφορά και να αποτελούν σημείο αναφοράς.

Ο Παναθηναϊκός από την φυγή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι και μετά, τέτοιο τερματοφύλακα δεν έχει. Μικρή παρένθεση: Το γεγονός πως ο σύλλογος δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτόν τον κίπερ και του διέλυσε το μυαλό με τον άθλιο τρόπο προσέγγισης στην διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου του(όπως ακριβώς έγινε και με τον Βαγιαννίδη) με αποτέλεσμα να πάει στην ΑΕΚ, αποτελεί μία μεγάλη αποτυχία του τέως τεχνικού διευθυντή σε συνδυασμό με την ξεροκεφαλιά του έμπειρου άσου, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο τιμωρήθηκε από το ίδιο το ποδόσφαιρο, όντας για δεύτερη σεζόν στην σκιά του Στρακόσα.

Αυτή η νοσταλγική βόλτα στο χορτάρι της Λεωφόρου μετά το ματς, ίσως να λέει πολλά...

Ο Ντραγκόφσκι, ναι, προφανώς έχει συμβάλλει σε μερικές σπουδαίες βραδιές του Παναθηναϊκού. Ειδικά τα καλοκαίρια, ειδικά στα προκριματικά. Όπως και στο μυθικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδος.

Όταν, όμως, αναγκαζόμαστε να μιλάμε για συγκεκριμένα παιχνίδια και περιόδους δύο ή τριών μηνών και όχι για διάρκεια, τότε υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο για το Τριφύλλι.

Κατά γενική ομολογία από το βράδυ στις Σέρρες μέχρι και σήμερα, ο Πολωνός κίπερ δεν εμπνέει σιγουριά, ασφάλεια, δεν προσφέρει στον οργανισμό την δυνατότητα να λέει στον εαυτό του πως ''δεν φοβόμαστε τίποτα με αυτόν κάτω από τα δοκάρια''.

Ένα παιδί ευάλωτο πνευματικά μετά από ένα λάθος ή μια κακή εμφάνιση, βρίσκεται στη τρίτη του σεζόν στον Παναθηναϊκό και το δείγμα είναι επαρκέστατο, όσον αφορά την συνθήκη που θέλει να βιώσει ο σύλλογος σε μία νέα ποδοσφαιρική εποχή. ''Είναι καλός τερματοφύλακας''. Προφανώς και είναι. ''Κάνει την διαφορά κάτω από τα δοκάρια''; Προφανώς και όχι.

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει επιτέλους να γίνει πάρα πολύ αυστηρός με τους ποδοσφαιριστές του. Να αφήσει στην άκρη την εποχή της φιλευσπλαχνίας στην αξιολόγηση, όπως έχει κάνει και σε άλλες θέσεις και περιπτώσεις κατά καιρούς, με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν αναβαθμίσεις.

Το καλοκαίρι ο ερχομός του Αλμπάν Λαφόν, έκλεισε την συζήτηση αλλά πάνω που ο Γάλλος κίπερ έβρισκε ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια και έκανε την διαφορά απέναντι σε Μάλμε και Πανσερραϊκό με σπουδαίες επεμβάσεις, τραυματίστηκε και μετά έρχεται και το Κόπα Άφρικα, στο οποίο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι εκεί.

Ο Παναθηναϊκός είχε ως προτεραιότητα, έκανε και κάνεις κινήσεις στην αγορά για κεντρικό χαφ, δημιουργικό χαφ και εξτρέμ και είχε ως αστερίσκο την θέση κάτω από τα δοκάρια.

Ο τραυματισμός του Λαφόν που δεν βοηθά στην καθιέρωσή του και η υπενθύμιση στο ντέρμπι της Κυριακής για τον ασταθέστατο Ντραγκόφσκι, φαίνεται πως αφαιρεί τον αστερίσκο και κάνει την απόκτηση ενδεκαδάτου κίπερ, βασική προτεραιότητα.