Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει του ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο ντέρμπι της εβδομάδας με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε πως οι δυο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα αναμετρηθούν αρχικά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 21:30) και την Κυριακή (7/12, 19:30) στην Τούμπα για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στην τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι του Κυπέλλου οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ επικεντρώθηκαν στο κομμάτι της τακτικής. O Ανδαλουσιανός τεχνικός θέλησε να κρατήσει κρυφά τα χαρτιά του και δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Οι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους. Θυμίζουμε πως στο ιατρικό δελτίο είναι οι Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Δώνης, Μεντίλ και Σούντμπεργκ.

Από την άλλη επιστρέφει τόσο ο Γένσεν, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όσο και ο τιμωρημένος κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, Μόντσου, επιστρέφουν στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.