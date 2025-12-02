Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει το σχέδιο του Μανόλο Χιμένεθ κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, τις αιτίες της ακύρωσής του και την πιθανότητα επαναφοράς αυτού.

Πιθανολογώ ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης της προσφοράς του Άρη, τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε 3+1 συνδυαζόμενες ενέργειες. Η αξιολόγηση του υλικού έγινε παράλληλα της παρακολούθησης αγώνων αλλά και των πληροφοριών που πιθανότατα συνέλεξε από τους αρκετούς φίλους του στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί και το σενάριο μιας πρόωρης συζήτησης με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον Ρούμπεν Ρέγες για την ενίσχυση της ομάδας τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Βάσει του υλικού που είχε συγκεντρώσει και των πρώτων εικόνων που σχηματίστηκαν μέσα από την καθημερινότητα, προφανώς, κατέστρωσε το αγωνιστικό σχέδιό του τοποθετώντας επίσης των πήχη των προσδοκιών στο σημείο που, εκτίμησε ότι, θα μπορούσε να υπηρετήσει η ομάδα. Επί της ουσίας, είναι μια διαδικασία η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο των προπονητών που αναλαμβάνουν ομάδες μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, συνεπώς ανήκει στη σφαίρα του προβλεπόμενου και συνηθισμένου.

Η ακύρωση αυτού του σχεδίου αποτέλεσε τη συνέπεια των αρνητικών συνθηκών που προκάλεσαν οι διαδοχικοί τραυματισμοί. Το τελευταίο έχει τη σημασία του γιατί αυτοί οι τραυματισμοί ήταν σοβαροί προκαλώντας συρρίκνωση του ρόστερ και αλλοίωση του ποιοτικού επιπέδου των δύο εκ των τριών γραμμών. Για την ακρίβεια, δέκα ποδοσφαιριστές χρειάστηκε να μείνουν εκτός δράσης για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Μερικοί εξ’ αυτών παραμένουν στη λίστα των απόντων και μάλιστα δεν έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία επιστροφής τους. Πρόκειται για τους Κάρλες Πέρεθ, Ντούντου, Σούντμπεργκ, Αλφαρέλα, Δώνη, Γένσεν, Φαμπιάνο, Μισεουί, Μεντίλ και Φρίντεκ, Καντεβέρε, Βοριαζίδη.

Κι έτσι σχηματίστηκε ο κύκλος της επιβάρυνσης – στον οποίον είχε αναφερθεί ο Μανόλο Χιμένεθ πριν από περίπου δύο εβδομάδες παράλληλα της τοποθέτησης περί φόβου πιθανών υποτροπών. Καθώς οι σοβαροί τραυματισμοί έπληξαν σημαντικά την αμυντική και επιθετική γραμμή, ο Ισπανός έχασε την πολυτέλεια των επιλογών και η επιβάρυνση συγκεκριμένων παικτών εξελίχθηκε σε αναγκαστική συνθήκη.

Μπλέκοντας με τους αριθμούς, είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν χαθεί κάποια λεπτά στο μέτρημα, δίχως όμως αυτή η (ενδεχόμενη) απώλεια να διαφοροποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης. Αν κανείς ρίξει μια ματιά στα τελευταία πέντε παιχνίδια θα διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα βγήκε (ουσιαστικά) με μια ενδεκάδα. Τεχέρο και Άλβαρο έκαναν το απόλυτο των 450 λεπτών, ο Ούρος Ράτσιτς το πλησίασε (447’/450’) και ο Λορέν Μορόν δεν πήγε πίσω (422’/450’) καθώς ο Μόντσου (360’/450’) χρειάστηκε να μείνει εκτός για ένα παιχνίδι λόγω τιμωρίας.

Ο Νοά Φαντιγκά μέτρησε 342 αγωνιστικά λεπτά στην ίδια σειρά αγώνων ενώ ο Νοά Σούντμπεργκ πρόλαβε να παίξει 300 λεπτά πριν τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο Κάρλες Πέρεθ βούτηξε κατευθείαν στα βαθιά – έπειτα από τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς του – με 295 λεπτά σε τέσσερις αγώνες, τριάντα περισσότερα από τον Κώστα Γαλανόπουλο στον ίδιο αριθμό αγώνων. Τα συμπεράσματα δεν διαφέρουν αν συνυπολογιστεί το σύνολο των λεπτών συμμετοχής στους αγώνες του Χιμένεθ. Απλά στην εξίσωση θα μπει ο Φαμπιάνο Λέισμαν ο οποίος μέτρησε διαδοχικά 90λεπτα πριν τον σοβαρό τραυματισμό του, ομοίως και ο Χαμζά Μεντίλ. Τα γεμάτα παιχνίδια είναι διαδοχικά για τους Μορόν, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Άλβαρο.

Τα δεδομένα αλλάζουν ξανά λόγω των προβλεπόμενων επιστροφών των Φαμπιάνο, Μεντίλ και Γένσεν καθώς θα γεμίσουν (εν μέρει) ένα αδειανό ρόστερ. Ίσως αυτές επαναφέρουν το σχέδιο που είχε κατά νου ο Μανόλο Χιμένεθ με την προσδοκία ότι σύντομα θα επανέλθουν στο πλάνο του και οι Δώνης, Καντεβέρε καθώς κι αυτές οι απουσίες κόστισαν σε μεγάλο βαθμό αποψιλώνοντας την επιθετική γραμμή.