Ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025.

Ένα ακόμα όνειρο του Χρήστου Μουζακίτη έγινε πραγματικότητα.

Ο χαρισματικός διεθνής μέσος του Ολυμπιακού, ο οποίος ανήμερα τα Χριστούγεννα, ίσως και να μην είναι τυχαίο, θα κλείσει τα 19 του χρόνια παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025, στην αποψινή εκδήλωση της Tuttosport στο Τορίνο.

Golden Boy Web: Ο θρίαμβος του Μουζακίτη

Ο 18χρονος διεθνής μέσος του Ολυμπιακού κέρδισε το βραβείο Golden Boy Web 2025 με σχεδόν 473.000 ψήφους στα διάφορα μηνιαία στάδια (ίσο με το 39% όλων των ψήφων), ξεπερνώντας τον περσινό νικητή, τον Τούρκο παίκτη της Γιουβέντους, Κενάν Γιλντίζ (σχεδόν 386.000 ψήφους, ίσο με 31,8%).

🎙️#Mouzakitis: "Il #GoldenBoy mi ha buttato giù dal letto. Questo premio mette pressione. E mi piace molto" https://t.co/7XPVlQs0J9 December 1, 2025

Σάρωσε ο Ντουέ

Αδιαμφισβήτητος νικητής για το βραβείο Golden Boy του 2025 ήταν ο 20χρονος άσος της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος άφησε τους αντιπάλους του πολύ πίσω, συγκεντρώνοντας 450 βαθμούς από τους 500. Ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν ακολουθεί τα βήματα των Λαμίν Γιαμάλ και Τζουντ Μπέλινγχαμ, των δύο τελευταίων νικητών.

Ο Ντουέ έγινε το 23ο Golden Boy στην ιστορία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, την έδρα της Tuttosport, στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου.

Ντουέ: «Είμαι πολύ περήφανος»

Ο ειδικός καλεσμένος της βραδιάς και βραβευμένος με το Golden Boy του 2025, ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν σχολίασε: « Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτή την αναγνώριση. Αν κοιτάξω τη λίστα, βλέπω τον Μπαπέ, τον Μέσι, παίκτες εκπληκτικούς που έχουν φωτίσει αυτή τη σκηνή.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ένας από τους σπουδαιότερους συλλόγους στον κόσμο, αλλά ίσως είναι λίγο υπεροπτικό να πούμε ότι είμαστε από τους ισχυρότερους όλων των εποχών. Το Champions League; Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν η καλύτερη βραδιά της καριέρας μου. Θα είναι για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου, όπως είναι με όλους τους οπαδούς του Παρισιού».

Golden Boy, η Χρυσή Βίβλος

Όλοι οι νικητές του βραβείου υψηλού κύρους που εγκαινιάστηκε το 2003 και στο οποίο φιγουράρει ο νυν μέσος του Παναθηναϊκού Ρενάτο Σάντσες και ο πρώην φορ της ΑΕΚ Αντονί Μαρσιάλ:

2003 - Ρ. Βαν Ντερ Φάαρτ

2004 - Γ. Ρούνεϊ

2005 - Λ. ​​Μέσι

2006 - Κ. Φάμπρεγας

2007 - Σ. Αγκουέρο

2008 - Άντερσον

2009 - Α. Πάτο

2010 - Μ. Μπαλοτέλι

2011 - Μ. Γκέτσε

2012 - Ίσκο

2013 - Π. Πογκμπά

2014 - Ρ. Στέρλινγκ

2015 - Α. Μαρσιάλ

2016 - Ρενάτο Σάντσες

2017 - Κ. Μπαπέ

2018 - Μ. Ντε Λιχτ

2019 - Ζοάο Φέλιξ

2020 - Ε. Χάαλαντ

2021 - Πέντρι

2022 - Γκάβι

2023 - Τζ. Μπέλινγχαμ

2024 - Λ. ​​Γιαμάλ

2025 - Ντ. Ντουέ