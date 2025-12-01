Μετά την ήττα στο Πανθεσσαλικό, ο Παναθηναϊκός απάντησε με 4/4 και το ίδιο καλείται να πράξει μετά το χαμένο ντέρμπι από την ΑΕΚ, ώστε να συνεχίσει στον δρόμο της εξέλιξης και της προόδου που σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ θα έχει και δύσκολες στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός έκανε τον χειμώνα καλοκαίρι, ξεκινώντας ένα νέο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου με μία κοσμογονία που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά στο οργανωτικό του κομμάτι. Οι ομάδες, όμως, χτίζονται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όχι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Ο Ράφα Μπενίτεθ με την αστείρευτη γνώση και εμπειρία του για το άθλημα, τις περίμενε τις στιγμές τις δύσκολες, όπως αυτή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Φρόντισε να το κάνει ξεκάθαρο μετά από την επικράτηση στις Σέρρες.

«Ακόμα βρισκόμαστε σε ένα πρότζεκτ που τώρα δημιουργείται. Βρισκόμαστε σε καλό σημείο, έχουμε κάνει συνεχόμενες νίκες, ωστόσο η στήριξη στην ομάδα θα πρέπει να είναι σε όλους τους τομείς. Καμία ομάδα δεν μπορεί να νικάει σε όλους τους αγώνες, οπότε δεν είναι ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ικανοποιημένοι από τα όσα έχουμε κάνει ως τώρα, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδρομής και θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Εκεί η ομάδα θα χρειαστεί την στήριξη όλων, για να θυμηθούμε ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε».

Αυτή η στιγμή ήρθε το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με τρόπο ποδοσφαιρικά εκνευριστικό, με διαγωνισμό τεράστιων ατομικών λαθών από τους παίκτες της αμυντικής γραμμής. Η διαδικασία προόδου και βελτίωσης και δημιουργίας μίας πολύ καλής ομάδας δεν μπορεί να σταματήσει σε ένα βράδυ, ωστόσο, τα επόμενα βήματα μπροστά γίνονται μόνο μέσα από τα αποτελέσματα και από την βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας, μέχρι να έρθει το... ιππικό των μεταγραφών του Ιανουαρίου.

Μετά την πρώτη... μαχαιριά στο Πανθεσσαλικό, την ήττα από τον Βόλο, το Τριφύλλι έκανε τέσσερις σερί νίκες και έφτιαξε ξανά την προοπτική μπροστά του. Νίκησε Μάλμε, ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκό και Στουρμ Γκρατς. Το ίδιο καλείται να κάνει και τώρα. Οι μεγάλες ομάδες ορίζουν τις χρονιές τους από τον τρόπο που διαχειρίζονται τις δύσκολες στιγμές.

Το πρόγραμμα για το Τριφύλλι είναι ευνοϊκό για ένα 5/5 μέχρι το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας στις 21 Δεκεμβρίου.

Κηφισιά μέσα για το Κύπελλο, Λάρισα εκτός, Πλζεν στο ΟΑΚΑ, Βόλος στη Λεωφόρο, Καβάλα. Νίκες που θα δείξουν αντίδραση και σωστή διαχείριση της ήττας από την ΑΕΚ. Νίκες που θα ανεβάσουν τον Παναθηναϊκό στο βαθμολογικό πίνακα της Super League, θα του εξασφαλίσουν την πρώτη τετράδα στο Κύπελλο και την διεκδίκηση της οκτάδας μέχρι τέλους στο Europa League.

Oι ''πράσινοι'' τα τελευταία χρόνια και μετά την φυγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αποτυγχάνουν να διαχειριστούν τις κρίσεις σε βάθος χρόνου και τους παίρνει η ποδοσφαιρική... κατηφόρα!

Η συνέχεια της χρονιάς θα κριθεί από την αντίδραση στα παιχνίδια που έρχονται και οι νίκες είναι μονόδρομος για τον Μπενίτεθ και το σύνολό του!