Ενα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράμα και γκολ στο... 90φεύγα! (vids)

Τι ματσάρες είδαμε! Τόσο δράμα, τόσα γκολ από το 90' και μετά σ' ένα Σαββατοκύριακο όπου κατάλαβες πολύ καλά πως «το ματς τελειώνει μόνο όταν σφυρίξει ο διαιτητής».

Ενα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράμα. Ενα Σαββατοκύριακο που τα φαβορί... μάτωσαν για να νικήσουν. Ενα Σαββατοκύριακο που τα χάπια για την πίεση ήταν ο καταλληλότερος φίλος.

Το... δράμα ξεκίνησε από πολύ - πολύ νωρίς.

Μπάγερν Μονάχου - Ζανγκτ Πάουλι 3-1

Μη σε ξεγελά το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 6' και μπορεί ο Γκερέιρο να ισοφάρισε στο 44' αλλά για να έρθει το 2-1, οι Βαυαροί έπρεπε να περιμένουν ως το 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκεί, εμφανίστηκε ο Λουίς Ντίας για να δώσει τη λύση, ενώ ο Νίκολας Τζάκσον στο 96' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Μάντσεστερ Σίτι - Λιντς 3-2

Κλασική περίπτωση... βλάβης. Εδώ, οι πολίτες πήγαν να βγάλουν μόνοι τους τα μάτια τους. Ο Φιλ Φόντεν στο 1' άνοιξε το σκορ κι ο Γκβαρντιόλ στο 25' έκανε γρήγορα το 2-0. Όλα έδειχναν ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα πανηγυρίσει μια εύκολη νίκη. Αμ, δε! Ο Κάλβερτ-Λιούιν στο 49' μείωσε σε 2-1 κι ο Λούκας Νμέτσα στο 68' έκανε το 2-2. Όλα έδειχνα να θολώνουν.

Τίποτα δεν θύμιζε το πρώτο ημίχρονο. Μέχρι που ο Φόντεν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για να επαναφέρει την καρδιά στη θέση όλων.

Άρης-ΑΕΛ Novibet 2-1

Εδώ κι αν έγινε πανικός! Ο Άρης άνοιξε το σκορ στο 27', ενώ η αποβολή του Γκάρατε στο 46' έδειχνε ότι οι γηπεδούχοι θα επιστρέψουν στις νίκες... εύκολα. Τελικά, Πασάς στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων προκάλεσε... έμφραγμα (προσωρινά) στους κίτρινους, με τον Ντούντου να δίνει την πολυπόθητη νίκη δύο λεπτά αργότερα!

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3

Τι ματσάρα είδαμε! Ο Κωστή μόλις στο 10' έβαλε τους γηπεδούχους σε θέση οδηγού. Ο Οζντόεφ ισοφάρισε στο 45' και παρόλο που ο Βέρμπιτς στο 50' έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του και πάλι ο Οζντόεφ έφερε την πλήρη ισορροπία στον αγώνα.

Στο 77' ο Μεϊτέ άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ήταν σκληρό καρύδι και στο 90' ο Γιώργος Γιακουμάκης συνδέθηκε με τα δίχτυα για να δώσει μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3

Εδώ κι αν είδαμε ματσάρα! Χάος στη Λεωφόρο, 2 αποβολές, 3 πέναλτι και 5 γκολ... Ο Λούκα Γιόβιτς με δύο γκολ στο 16' και στο 45'+2' έβαλε βάσεις για μια μεγάλη νίκη στην ομάδα του. Όλα έγιναν πιο εύκολα για την Ενωση όταν ο Τουμπά έφησε την ομάδα του με 10 παίκτες στο 64'. Κι όμως, εκεί ο Παναθηναϊκός άρχισε να αλλάζει την εικόνα του και με τους Τετέ - Τζούρισιτς στο 71' και στο 90' έκανε το 2-2. Η Ενωση έπαιζε κι εκείνη με 10 παίκτες από το 85' από την αποβολή του Μαρίν, αλλά στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιόβιτς με το χατ-τρικ που σημείωσε έδωσε μια τρομερή νίκη στην ομάδα του!