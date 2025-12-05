Ευρωπαϊκό 25άρας: Έβδομη στα 800μ. ελεύθερο η Βασιλάκη
Στην 7η θέση του τελικού των 800μ. ελεύθερο τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας.
Η αθλήτρια από την το Ηράκλειο Κρήτης, στον πρώτο της τελικό σε μεγάλη διοργάνωση, πραγματοποίησε χρόνο 8:24.53. Έτσι, η 19χρονη κολυμβήτρια ολοκλήρωσε την πολύ καλή της πορεία στο αγώνισμα, στο οποίο συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 8:20.02 στη φάση των ημιτελικών.
Η ίδια δεν τελείωσε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, καθώς το Σάββατο (6/12) θ' αγωνιστεί για τα 1500μ. ελεύθερο.
Η πρωτιά ήταν... μάχη ανάμεσα σε Ιζαμπέλ Γκόζε και Σιμόνα Κουανταρέλα. Η Γερμανίδα έκανε ρεκόρ αγώνων με 8:01.90, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με την Ιταλίδα ν' ακολουθεί τερματίζοντας με χρόνο 8:03.00. Το βάθρο συμπλήρωσε η Μάγια Βέρνερ, κολυμπώντας σε χρόνο 8:014.41.
