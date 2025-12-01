Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το αθηναϊκό ντέρμπι που κρίθηκε από τα απίθανα λάθη των παικτών του Παναθηναϊκού.

Θα πρέπει να ψάξουμε πολύ και να γυρίσουμε αρκετά τον χρόνο πίσω για να βρούμε ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο να κρίθηκε με τόσα πολλά ατομικά λάθη και τόσους πολλούς αρνητικούς πρωταγωνιστές, όλους από την ίδια γραμμή. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σε χριστουγεννιάτικο mode εξαιτίας των παιδικών έως και ερασιτεχνικών σφαλμάτων των αμυντικών του, έβαλε την αυθεντική, πράσινη στολή του Άγιου Βασίλη και μοίρασε απλόχερα δώρα, αριθμητικό πλεονέκτημα, τρία γκολ και νίκη στην ΑΕΚ, η οποία ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς μέχρι το 70' αλλά όχι δημιουργία, όχι παραγωγή, όχι φάσεις που τελικά βρήκε από την γενναιοδωρία των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Στα highlights του παιχνιδιού υπάρχουν μόνο τρεις ''κιτρινόμαυρες'' στιγμές μέχρι το 3-2. Τα γκολ του Γιόβιτς...

Ο Ντραγκόφκσι έχει ευθύνη στο πέναλτι πάνω στον Κοϊτά και άθλια επικοινωνία με τον Πάλμερ. Ο οποίος Πάλμερ αναγκάζει τον Τουμπά να δεχθεί δεύτερη κίτρινη με μία πάσα εκτός τόπου και χρόνου έξω από την περιοχή στο 64' και συμμετέχει στην φάση του πέναλτι που κρίνει το παιχνίδι, όπου ούτε διώχνει, ούτε καλύπτει την μπάλα με το σώμα του και ούτε συνεννοείται σωστά με τον τερματοφύλακά του. Πάμε και στους άλλους στόπερ. Ο Γέντβαι καλύπτει τρεις παίκτες στο 1-0, κάνει λάθος συγκέντρωσης σε στατική φάση και στο 2-0 ''πουλάει'' την μπάλα στη μεσαία γραμμή αν και αμαρκάριστος και με πολλά μέτρα μπροστά του. Σε άλλο γήπεδο κανονικά. Ο Τουμπά αργεί να δώσει την διαγώνια κάλυψη και να πλησιάσει άμεσα τον Γιόβιτς, στον οποίο κάνει το πέναλτι για το δεύτερο γκολ. Θέλετε κι άλλα; Υπάρχουν κι άλλα.

Όπως το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι στο 1-0. Άλλο ματς με 1-1 στα αποδυτήρια και άλλο με 2-0 υπέρ της Ένωσης. Το πρόβλημα δεν είναι, προφανώς, πως το έπιασε ο Στρακόσα. Το θέμα είναι η εκτέλεση. Στο κέντρο, χωρίς δύναμη, χωρίς ύψος στην μπάλα, μία κάκιστη επαφή. Όπως και στο Μάλμε. Είπαμε και πιο πάνω. Χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

O Παναθηναϊκός μέχρι το 70' τα κάνει όλα λάθος. Το σχέδιο με το 3-4-2-1-, την αναμονή, την προσπάθεια για κόντρα επιθέσεις, δεν λειτούργησε ποτέ. Το Τριφύλλι έχασε την μάχη της μεσαίας γραμμής, δεν έφτιαξε ούτε μια στιγμή μέχρι εκείνο το λεπτό, δεν είχε συνεργασίες και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, παρά μόνο σέντρες στις στιγμές που η μπάλα πήγαινε σωστά στα άκρα που τις περισσότερες φορές ήταν εντελώς μόνοι τους ο Τετέ δεξιά και ο Ζαρουρί αριστερά. Η σύγκριση με το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, είναι ενδεικτική και φανερώνει την μεγάλη διαφορά στην ποδοσφαιρική και πνευματική εικόνα.

Το ποδόσφαιρο, όμως, σαν να είπε στον Παναθηναϊκό ένα μεγάλο ''σε συγχωρώ'' και τον ξαναβάζει στο κόλπο από μια συγκυρία για να είμαστε ειλικρινείς. Από το γλίστρημα του Στρακόσα, η κεφαλιά του Τετέ αντί να καταλήξει στην αγκαλιά του Αλβανού κίπερ, πηγαίνει στο πλεκτό. Οι ''πράσινοι'' και με την βοήθεια του πάγκου που διορθώνει κάποια πράγματα, βρίσκουν ψυχολογία, το γήπεδο ζωντανεύει και η αποβολή του Μάριν έρχεται σε σημείο που το ματς έχει ακόμη δρόμο. Ο Πάντοβιτς ξανά με ασίστ προσφέρει μια καθαρή εκτέλεση στον Τζούρισιτς, σουτάρα και 2-2 στο 90'! Μέσα σε ένα εικοσάλεπτο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να διορθώσει την ζημιά που έκανε στον εαυτό του επί 70 λεπτά και εκεί που η Λεωφόρος πιστεύει στην απόλυτη ανατροπή, έρχεται το απίθανο διπλό λάθος που χαρίζει την νίκη στην Ένωση. Χαρακίρι. Κανονικά και με τον νόμο. Μετά από 12 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός αν πάρει το ματς με τον ΟΦΗ, βρίσκεται στο -10 από τον Ολυμπιακό, το -8 από τον ΠΑΟΚ και το -7 από την ΑΕΚ. Πολύ μακριά από όλους δηλαδή. Η ζημιά έγινε, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και το ζήτημα είναι πάντα η επόμενη ημέρα.

Ο Μπενίτεθ το φώναζε μετά από κάθε νίκη γιατί κατανοεί την φύση του αθλήματος και του κανόνες του ποδοσφαίρου όσοι λίγοι. ''Θα έρθουν δύσκολες στιγμές'' φώναζε σε κάθε ευκαιρία και δεν άργησε να δικαιωθεί. Η προσπάθεια είναι εντελώς καινούρια και μάλιστα σε σημείο της χρονιάς που ο πρωταθλητισμός είναι το ζητούμενο, όχι το ''χτίσιμο''. Οι ομάδες ''χτίζονται'' τα καλοκαίρια, όχι τα Χριστούγεννα, οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγάλος.

Μιας και αναφερόμαστε σε λόγια προπονητών, ο Ρουί Βιτόρια μπορεί να έφυγε ως αποτυχημένος από τον Παναθηναϊκό(μόνο επικοινωνιακά γιατί ποδοσφαιρικά μια κάκιστη ομάδα που βρήκε από τον Αλόνσο, την έβγαλε πέρσι 2η και την έβαλε στο Europa League το καλοκαίρι) αλλά πρόλαβε να πει κάτι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο. Να μιλήσει για την έλλειψη ισορροπίας στις δύσκολες στιγμές και την αδυναμία διαχείρισης των ηττών από ολόκληρο τον οργανισμό, φέρνοντας ως παράδειγμα τα όσα ακολούθησαν μετά το περσινό ματς στις Σέρρες.

Ο Παναθηναϊκός το έχασε το ντέρμπι, με τρόπο που εκνευρίζει και πονά αλλά η επόμενη ημέρα του θα καθοριστεί από την αντίδραση που θα βγάλει, από τον τρόπο που θα διαχειριστεί την βραδιά της Κυριακής στη Λεωφόρο. Έχει μπροστά του πέντε ματς που είναι υποχρεωμένος να τα πάρει μέχρι να πάει στη Τούμπα. Κηφισιά για το Κύπελλο στη Λεωφόρο, Λάρισα εκτός, Πλζεν εντός, Βόλος μέσα, Καβάλα έξω, ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής σωστά αναφέρει το ''game by game'' από την άλλη, όμως, αντίδραση χωρίς σερί νικών δεν μπορεί να υπάρξει. Το 4/4 σταμάτησε από την ΑΕΚ, πρέπει να ξαναγυρίσει σε αυτή την ρύθμιση το Τριφύλλι για να μπορέσει με ηρεμία και αυτοπεποίθηση να βάζει πράγματα σιγά σιγά περισσότερα στο παιχνίδι του, όπως η αύξηση στην δημιουργία ευκαιριών, μέσα από την δουλειά, τις επιστροφές και τις μεταγραφές που θα αφορούν το παραγωγικό κομμάτι.

Μεταγραφές που δεν γίνεται να μην έχουν ΚΑΙ τερματοφύλακα, πέρα από τους δύο χαφ και τον εξτρέμ που αποτελούν προτεραιότητα...