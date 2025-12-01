Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το πώς η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα αμέτρητα λάθη του Παναθηναϊκού και για τα σφάλματα του Ράφα Μπενίτεθ, που ακόμα μαθαίνει παίκτες και αντιπάλους...

Πρώτη νίκη της ΑΕΚ σε ντέρμπι, πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι. Κάπου εδώ, σβήνει οριστικά και η αίσθηση ή ψευδαίσθηση κάποιων οπαδών του Τριφυλλιού που σκέφτονταν ότι με 4/4 μέχρι τα Χριστούγεννα (ΑΕΚ, ΑΕΛ, Βόλος, ΠΑΟΚ) θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός με 3-4 επιτυχημένες χειμερινές μεταγραφές ακόμα και να μπει στη διεκδίκηση του τίτλου. Κάπου εδώ, επίσης, η ΑΕΚ καλείται – πρώτα εκείνη η ίδια! - να πιστέψει ότι μπορεί να το πάρει!

Πιθανότατα δεν θα το πάρει, αλλά αξίζει τον κόπο να υποστηρίξει με 3-4 καλές μεταγραφές το σημερινό ρόστερ της και να κάνει την προσπάθειά της στον β' γύρο και στα play offs. Για να συμβεί αυτό, όμως, η Ενωση πρέπει να αναπτύξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο ισχυρή πίστη στις δικές της δυνατότητες: θυμηθείτε τι έγινε σήμερα στο β' ημίχρονο και θα καταλάβετε...

Ολοι οι στόπερ του Παναθηναϊκού «κερνούσαν» την ΑΕΚ

Είναι τεράστια η σημερινή νίκη της ΑΕΚ κι ας οφείλεται κυρίως στον... Παναθηναϊκό. Προφανώς το ματς κρίνεται στο 92' με το τελικό λάθος των Πάλμερ – Μπράουν (κυρίως) και Ντραγκόφσκι (δευτερευόντως), όμως αυτό ήταν ένα από τα αμέτρητα ατομικά λάθη των Πρασίνων. Σπάνιο, αλλά και οι τρεις στόπερ σήμερα «κερνούσαν» την Ενωση! Τα δυο πρώτα γκολ της είναι «κερασμένα» από τον Γεντβάι, η αποβολή του Τουμπά είναι «κερασμένη» από τον ίδιο και τον Πάλμερ Μπράουν, ο Αμερικανός μαζί με τον Ντραγκόφσκι «χαρίζουν» τελικά στην ΑΕΚ τη σπουδαία νίκη. Τη στιγμή, μάλιστα, που η Λεωφόρος έχει «επιστρέψει» από τα γνωστά συνθήματα εναντίον του Αλαφούζου και ωθεί τους Πράσινους όσο μπορεί. Επτά λεπτά καθυστερήσεις απέμεναν μετά από το 2-2 του Τζούρισιτς στο 90'...

Ο Γεντβάι δεν είναι στράικερ, γκέγκε;

Τι άλλο, βασικότατο, πλήρωσε σήμερα ακριβά ο Παναθηναϊκός; Τον παραμορφωτικό φακό της... Στουρμ Γκρατς και των... γκολ του Γεντβάι στα ματς με τον ΠΑΟΚ και τον Πανσερραϊκό. Μια χαρά ο Κροάτης ως εναλλακτική λύση, αλλά σε καμία περίπτωση καλύτερος αμυντικός από τον Ινγκασον! Κι επειδή (όπως είχαμε σημειώσει κι όταν σκόραρε...) ο Γεντβάι δεν πληρώνεται ως στράικερ, αλλά ως αμυντικός, ο Ράφα την πάτησε τη μπανανόφλουδα. Οπως πάτησε μπανανόφλουδα και με το 3-4-3 που του χάρισε αμυντική «ασφάλεια» με τη Στουρμ Γκρατς. Ναι, τότε ήταν αποδεκτή η διάταξη λόγω των πολλών απουσιών, κυρίως των Τσιριβέγια – Σιώπη.

Σήμερα τους είχε όλους! Κι αποδείχθηκε στο α' μέρος πόσο λάθος έκανε ο Μπενίτεθ: άλλο η «μαλθακή» Στουρμ, άλλο η ΑΕΚ με ένταση, ενέργεια, συνοχή, πάθος! Στα πρώτα 45 λεπτά ο Παναθηναϊκός είχε μισή φάση κι ένα πέναλτι που το κέρδισε μόνος του ο Τετέ. Αλλωστε, μέχρι τις αλλαγές στο 62' μόνο ο Τετέ έπαιζε στα δικά του στάνταρτς, μόνο εκείνος απειλούσε! Μπακασέτας – Τσιριβέγια «παρόντες – απόντες», Ζαρουρί – Καλάμπρια απλώς θετικοί, Σφιντέρσκι φιλότιμος στο πρέσινγκ του, αλλά «εξαφανισμένος».

Με 4-4-1 καλύτερη ισορροπία απ' ότι με 3-4-3!

Ο Στρακόσια ήταν εκείνος που αποσόβησε την ισοφάριση για την ΑΕΚ, ήταν όμως κι εκείνος που έβαλε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, γλιστρώντας στην «εύκολη» κεφαλιά του Τετέ, στο 70'. Οι Πράσινοι είχαν μείνει με δέκα παίκτες, αλλά με το 4-4-1 μετά την αποβολή του Τουμπά και με τους πάρα πολύ επιδραστικούς Τσέριν – Τζούρισιτς, ήταν πολύ πιο ισορροπημένοι στο γήπεδο! Επένδυσαν στο ότι δεν είχαν πια να χάσουν τίποτα με 0-2 και δέκα παίκτες, «πάτησαν» στο φόβο της ΑΕΚ από την οποία έλειψε πάρα πολύ ο Μάνταλος (βγήκε με τραυματισμό στο 46') και θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και στη νίκη!

Διότι αυτή τη φορά ο πάγκος τους ήταν πολύ πιο γεμάτος συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα παιχνίδια τους και ασφαλώς πολύ πιο γεμάτος από τον αντίστοιχο της Ενωσης! Φάνηκε, άλλωστε πόσα πήρε ο Παναθηναϊκός από Τζούρισιτς, Τσέριν, Πάντοβιτς, ακόμα και από τον Γιάννη Κώτσιρα, δηλαδή τον αμυντικά πιο αξιόπιστο δεξιό μπακ που διαθέτει αυτή την περίοδο ο Παναθηναϊκός.

Τι είπε και ο Ράφα για τα «μαθήματα»...

Μαθαίνει, ακόμα, ο Μπενίτεθ, λογικό. Εχει πίστωση χρόνου, έχει την εμπιστοσύνη όλων και καλείται να φτιάξει στις προσεχείς δύο μεταγραφικές περιόδους μια ομάδα η οποία θα μπορεί από την επόμενη σεζόν να ξανακάνει πρωταθλητισμό. Για εφέτος, ο ρεαλιστικός στόχος είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου και μια όσο το δυνατόν πιο μακρά και συναρπαστική πορεία στο Europa League.

Το είπε, άλλωστε και ο ίδιος: «Πρέπει να μάθουμε για το μέλλον. Μου άρεσε η αντίδραση της ομάδας, όχι τα λάθη που κάναμε. Κερδίζουμε όλοι μαζί και χάνουμε όλοι μαζί»: ωραίες, ειλικρινείς, «τίμιες» δηλώσεις, μακριά από κάθε είδος λαϊκισμού.