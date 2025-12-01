Ο νεαρός και διεθνής χαφ του Ολυμπιακού βραβεύεται το απόγευμα της Δευτέρας παίρνοντας το βραβείο Golden Boy για τη σεζόν 2025.

Για πρώτη φορά στην ιστορία Έλληνας παίκτης κατακτά το βραβείο Golden Boy. Ο λόγος για τον Χρήστο Μουζακίτη που θα πάρει το απόγευμα της Δευτέρας το βραβείο αυτό της Tuttosport για τη σεζόν 2025.

Ο Μουζακίτης ψηφίστηκε από τον κόσμο παίρνοντας σχεδόν 437.000 ψήφους μετά από 4 γύρους ψηφοφορίας και έτσι πήρε ένα ποσοστό 39%. H τελετή της βράβευσής του θα διοργανωθεί όπως και πέρσι στο Τορίνο της Ιταλίας και συγκεκριμένα στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου (MAUTO) από την Tuttosport. Έχει προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου του 2025, σε μία λαμπρή γιορτή γεμάτη με προσωπικότητες από την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το event αναμένεται να ξεκινήσει στις 19.30 το απόγευμα. Η ιταλική εφημερίδα από τις προηγούμενες ημέρες του είχε σχετικό αφιέρωμα αναφέροντας ότι έχει φτάσει να κοστολογείται στα 30 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος ο Μουζακίτης είχε μιλήσει στο Gazzetta - στη μεικτή ζώνη του Καραϊσκάκη και στο περιθώριο του αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία όπου χρίστηκε βασικός - και για το βραβείο του λέγοντας «Και όπως είπες για το Golden Boy ήταν ένα έξτρα κίνητρο για τη σημερινή (εκείνου του Σαββάτου) εμφάνιση και για να έχω ακόμα περισσότερο το μυαλό μου και να αποδώσω». Ο «Μούζα» που με το ταλέντο του υποχρέωσε ακόμα και τον Τσάμπι Αλόνσο, τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης να τον αποθεώσει στα λεγόμενά του, έχει φέτος 16 συμμετοχές με 2 ασίστ.