Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Στη Λεωφόρο ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι στη Λεωφόρο πήρε τη θέση του σε μια από τις σουίτες.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολουθεί σταθερά την ΑΕΚ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της και όπως αναμενόταν βρίσκεται και στη Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης πήρε θέση σε μια από τις σουίτες του «Απόστολος Νικολαΐδης» για να παρακολουθήσει το ντέρμπι μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της Ένωσης.
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
