Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολουθεί σταθερά την ΑΕΚ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της και όπως αναμενόταν βρίσκεται και στη Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

