Ο Μεϊτέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Λεβαδειακό και θα χάσει το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Άρη. Διαφώνησε με τον VAR Φωτιά ο Σιδηρόπουλος.

Με δέκα παίκτες έμεινε ο ΠΑΟΚ στον αγώνα με το Λεβαδειακό στη Βοιωτία. Στο 77ο λεπτό ο διαιτητής Τάσος Σιδηρόπουλος έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σουαλιό Μεϊτέ για επικίνδυνο μαρκάρισμα στο πίσω μέρος του ποδιού του Γιάννη Κωστή.

Ο VAR Βασίλης Φωτιάς κάλεσε τον ρέφερι της αναμέτρησης να τσεκάρει τη φάση, καθώς προφανώς διαφώνησε για το χρώμα της κάρτας, όμως διεθνής διαιτητής επέμεινε στην απόφαση του και απόβαλε τον Γάλλο χαφ.

Αυτό σημαίνει πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα στερηθεί των υπηρεσιών του υψηλόσωμου χαφ για το μεσοβδόμαδο ντέρμπι Κυπέλλου με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όμως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τη «μάχη» των δυο ομάδων στην Τούμπα για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Δεύτερη αποβολή για τον Μεϊτέ σε 77 εμφανίσεις με τα ασπρόμαυρα. Η πρώτη του ήταν στην πρώτη του χρονιά στη Θεσσαλονίκη, σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην Τούμπα για το Conference League.