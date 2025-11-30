Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Οι επιλογές Λουτσέσκου για το ματς στη Λιβαδειά
Η ανάγκη για νίκη είναι ξεκάθαρη για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να μείνει κοντά στην κορυφή, σε μια περίοδο όπου το πρόγραμμα αρχίζει να φορτώνεται με συνεχόμενους αγώνες.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παραμένει εκτός και αυτή είναι μακράν η πιο κομβική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης που δίνει ρυθμό, που κρατά τη μπάλα στο σωστό σημείο, που καθορίζει το ρυθμό στην επίθεση με μία ενέργεια, λείπει σε μια στιγμή που απουσιάζει και ο Δημήτρης Πέλκας,
Πολλοί παίκτες βρίσκονται στο όριο και το πρόγραμμα που ακολουθεί, με δύο ντέρμπι απέναντι στον Άρη σε Κύπελλο και πρωτάθλημα, δεν επιτρέπει στον Ρουμάνο τεχνικό να σπρώξει ξανά τους ίδιους μέχρι το κόκκινο. Οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αλλαγές: Κάπως έτσι ο Λόβρεν παίρνει τη θέση του Μιχαηλίδη, ενώ ο Μπάμπα θα πάρει ανάσες, με τον Τέιλορ να καλύπτει το αριστερό άκρο.
Στο κέντρο, ο Μεϊτέ δύσκολα βγαίνει — όχι μόνο λόγω ποιότητας, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτη με το δικό του αποτύπωμα στον ρυθμό. Δίπλα του, ο Οζντόεφ είναι η βασική επιλογή. Πιο μπροστά, η τριάδα Ζίβκοβιτς – Ιβανούσετς – Τάισον δεν αλλάζει, ενώ στην κορυφή της επίθεσης, ξεκινά και πάλι ο Γιακουμάκης.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό. #PreGame #PamePAOKARA #LEVPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/jfWq9lvk9R— PAOK FC (@PAOK_FC) November 30, 2025
