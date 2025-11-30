Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος βασικός στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ σε αγώνα πρωταθλήματος.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επιστρέφει στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για αγώνα πρωταθλήματος ύστερα από τις 11/5 του 2025 όταν κι έπεφτε η αυλαία του περσινού πρωταθλήματος για τους νταμπλούχους Ελλάδας στο ΟΑΚΑ.

Ο Ουκρανός σ' εκείνο το ματς αγωνίστηκε για 86' και είχε την ασίστ στον Ελ Καμπί, ο οποίος διαμόρφωσε και το τελικό σκορ. Και τότε, όπως και σήμερα, οι δυο τους βρέθηκαν στην κορυφή της επίθεσης σε μία από τις λίγες φορές όπου ο Βάσκος επιλέγει να παίξει με 4-4-2.

Ο 30χρονος επιθετικός, την περσινή σεζόν είχε σε 33 ματς 10 γκολ και 4 ασίστ και παρόλο που ξεκίνησε πολύ καλά την καλοκαιρινή προετοιμασία ένα πρόβλημα στη γάμπα (υπέστη και υποτροπή) τον κράτησε περισσότερο διάστημα εκτός.

Ετσι, φέτος, έχει σε 6 συμμεοτοχές 134' στα οποία έχει βρει δίχτυα 2 φορές, ενώ μετράει και 1 ασίστ.

Συγκεκριμένα, τον έχουμε δει να παίζει 18' κόντρα στην ΑΕΛ, 7' με την ΑΕΚ, 15' με την Κηφισιά, 23 με τον Ατρόμητο (είχε και ασίστ), 12' με τη Μπαρτσελόνα, ενώ ήταν βασικός στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλου.

Για το πρωτάθλημα, σήμερα είναι η πρώτη του παρουσία στην 11άδα.