Άρης: Δύο επιστροφές και μια αμφιβολία ενόψει ντέρμπι
Η αλήθεια είναι ότι το πλάνο διαχείρισης του Σέρβου μέσου προέβλεπε κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έγινε στον αγώνα με την ΑΕΛ. Η ρευστότητα της κατάστασης σε συνδυασμό με το εύθραυστο 1-0 και την αναγκαιότητα της παρουσίας του Ούρος Ράτσιτς στο γήπεδο, ανάγκασε τον Μανόλο Χιμένεθ να τον κρατήσει εντός γραμμών για μεγαλύτερο διάστημα από το προβλεπόμενο. Ο Σέρβος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον τένοντα και θα εκτιμηθεί η κατάστασή του.
Δύο σίγουρες επιστροφές είναι αυτές των Φαμπιάνο Λέισμαν, Μόντσου οι οποίοι μάλιστα θα έχουν θέση στο αρχικό σχήμα. Εκτός απροόπτου, στην αποστολή θα επιστρέψει και ο Φρέντρικ Γένσεν έπειτα από απουσία ενός μήνα προσφέροντας μια ακόμη λύση στον άξονα όπου οι επιλογές είναι περιορισμένες.
Λογικά, διαθέσιμος θα είναι και ο Χαμζά Μεντίλ ο οποίος την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, εκτιμήθηκε όμως ότι θα αποτελούσε ρίσκο η χρησιμοποίησή του, γι’ αυτό εξάλλου δεν ήταν στις επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε εξάλλου στους φόβους υποτροπών οι οποίοι τον οδηγούν και σε αποφάσεις μη χρησιμοποίησης παικτών. Σε ότι αφορά τον Πιόνε Σίστο, ο Δανός ένιωσε ενοχλήσεις την παραμονή του αγώνα με την ΑΕΛ κι έμεινε εκτός αποστολής.
