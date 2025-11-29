Ντούντου: «Ήξερα ότι θα ερχόταν αυτή η ευκαιρία»

Ο Ντούντου ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Άρη και μίλησε για την ευκαιρία που περίμενε…

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός λύτρωσε τον Άρη με το γκολ που σημείωσε στην τελευταία φάση του αγώνα και μιλώντας στα κανάλια Novasports είπε αρχικά ότι… «το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι και οι τρεις βαθμοί αλλά ανήκει στο παρελθόν τώρα και εστιάζουμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Τέταρτη. Δουλεύω πολύ σε αυτό τον τομέα σε ότι αφορά το γκολ που πέτυχα. Περίμενα να μου έρθει μία τέτοια ευκαιρία και ήξερα ότι θα έρθει. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε και σκόραρα για τον Άρη».

Ο Ντούντου στάθηκε και στον ψυχολογικό παράγοντα. «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που το δουλέψαμε στις προπονήσεις για να σκοράρουμε πολλά γκολ και να μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδια. Όπως είδατε ψυχολογικά ήταν εξίσου δύσκολο όταν δεχτήκαμε το 1-1 και το μόνο που μπορώ να πω ότι χάρηκα που σκόραρα και πήραμε την νίκη. Όπως είπε, στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις παιχνίδια και αυτό που είναι σημαντικό είναι να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και άλλα παιχνίδια. Όταν μπορεί να παίζεις καλά και δεν κερδίζεις παιχνίδια ειδικά όταν είναι και επτά αλλά σήμερα το μόνο που κρατάμε είναι το νικητήριο γκολ και η νίκη».