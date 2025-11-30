Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι
Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (30/11) ντέρμπι της Αθήνας.
Η ώρα για το πρώτο Αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν στη Stoiximan Superleague έφτασε.
Απόψε (30/11), ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, με αμφότερες τις ομάδες να θέλουν τη νίκη για τους δικούς τους λόγους, πέραν φυσικά του βαθμολογικού.
Η σέντρα στο ματς έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 και η μετάδοση θα γίνει απευθείας από το Cosmote Sport 1.
@Photo credits: INTIME
