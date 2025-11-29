Στο 51ο λεπτό του αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό ο Τζέρεμι Αντόνισε σημάδεψε ξανά το δοκάρι.

Ο Τζέρεμι Αντόνισε ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της Κηφισιάς στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, καθώς δημιούργησε πολλά ρήγματα, όμως ήταν άτυχος καθώς είχε δυο δοκάρια.

Στο πρώτο μέρος ο διεθνής με το Κουρασάο εξτρέμ σημάδεψε το οριζόντιο με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής και στο 51' έκανε υπέροχη αντομική ενέργεια, σούταρε μέσα από την περιοχή και τράνταξε το κάθετο δοκάρι του Τινάλίνι.