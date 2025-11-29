Ο Στεφάν Λανουά έδωσε το παρών στη Νεάπολη για τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό.

Το παρών στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης έδωσε ο Στεφάν Λανουά, ώστε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δεν έχει ορίσει τον εαυτό του ως παρατηρητή του παιχνιδιού, όμως βρέθηκε στη Νίκαια για να δει το παιχνίδι, ενώ πριν τη σέντρα είχε συνομιλία με τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Θυμίζουμε πως τον αγώνα θα διευθύνει ο ρέφει Σταύρος Τσιμεντερίδης από την ΕΠΣ Κοζάνης.

Αξιοσημείωτο πως νωρίτερα ο Λανουά πήγε στην Ηλιούπολη για το ματς της τοπικής ομάδας με την Καλαμάτα, στο οποίο η Μαύρη Θύελλα πήρε το «διπλό».