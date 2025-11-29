Ο Φαμπιάνο Λέισμαν δεν ήταν έτοιμος για να μπει σε συνθήκες αγώνα και απουσιάζει από την 11αδα του Άρη για τον αγώνα (19:30) με την ΑΕΛ.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός συμμετείχε μεν στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας του Άρη αλλά δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει παιχνίδι. Κι έτσι, θέση στο αρχικό σχήμα βρήκε ο Λίντσεϊ Ροζ ο οποίος θα είναι με τον Πέδρο Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας. Στα αμυντικά άκρα είναι οι Τεχέρο (δεξιά), Φαντιγκά (αριστερά) καθώς ο Χαμζά Μεντίλ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή όπως και οι Σίστο, Δώνης, Σούντμπεργκ, Καντεβέρε, Γένσεν και Αλφαρέλα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, η απουσία του Μόντσου αλλάζει τον ρόλο του Κώστα Γαλανόπουλου ο οποίος θα αγωνιστεί δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς ενώ ο Ολίμπιου Μορουτσάν έχει ρόλο επιτελικού μέσου αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Παναγίδη καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός προστατεύθηκε ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Στα επιθετικά άκρα, ο Γιάννης Γιαννιώτας έχει θέση στην αριστερή πτέρυγα καθώς ο Κάρλες Πέρεθ διατηρήθηκε στην αντίστοιχη δεξιά ενώ ο Λορέν Μορόν είναι στην κορυφή.