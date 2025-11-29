Άρης: Χωρίς Φαμπιάνο η 11αδα απέναντι στην ΑΕΛ
Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός συμμετείχε μεν στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας του Άρη αλλά δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει παιχνίδι. Κι έτσι, θέση στο αρχικό σχήμα βρήκε ο Λίντσεϊ Ροζ ο οποίος θα είναι με τον Πέδρο Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας. Στα αμυντικά άκρα είναι οι Τεχέρο (δεξιά), Φαντιγκά (αριστερά) καθώς ο Χαμζά Μεντίλ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή όπως και οι Σίστο, Δώνης, Σούντμπεργκ, Καντεβέρε, Γένσεν και Αλφαρέλα.
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, η απουσία του Μόντσου αλλάζει τον ρόλο του Κώστα Γαλανόπουλου ο οποίος θα αγωνιστεί δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς ενώ ο Ολίμπιου Μορουτσάν έχει ρόλο επιτελικού μέσου αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Παναγίδη καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός προστατεύθηκε ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.
Στα επιθετικά άκρα, ο Γιάννης Γιαννιώτας έχει θέση στην αριστερή πτέρυγα καθώς ο Κάρλες Πέρεθ διατηρήθηκε στην αντίστοιχη δεξιά ενώ ο Λορέν Μορόν είναι στην κορυφή.
