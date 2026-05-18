Ο Φέντορ Τσάλοφ σκόραρε στην τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Καϊσέρισπορ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, που δεν γλίτωσε τον υποβιβασμό.

Η Καϊσέρισπορ επικράτησε με 2-1 της Κόνιασπορ στην τελευταία αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος χάρη σε τέρμα του Φεντόρ Τσάλοφ, όμως γνώρισε τον υποβιβασμό από τη μεγάλη κατηγορία, αφού τερμάτισε τελευταία.

Το νικητήριο γκολ για τους γηπεδούχους σημείωσε ο Φέντορ Τσάλοφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε εκεί ως δανεικός την χειμερινή μεταγραφική περίοδο για να ενισχύσει τις προσπάθειές τους. Ο Ρώσος στράικερ δέχθηκε τη μπάλα από γύρισμα του Τζόσουα Μπένετ στο 74ο λεπτό και προ κενής εστίας σκόραρε για το 2-1.

Συνολικά ο 28χρονος επιθετικός πραγματοποίησε 14 συμμετοχές με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περισσότερα από 850 λεπτά που αγωνίστηκε.

Τώρα ο Φέντορ Τσάλοφ θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.