Μεντιλίμπαρ: «Καλύτερα οι Τσικίνιο - Πιρόλα, υπάρχουν άλλα ζητήματα»

Ο Ισπανός προπονητής στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV ρωτήθηκε και για τους τραυματίες του Ολυμπιακού μετά τον αγώνα με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ειδικότερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφορικά με τους Πιρόλα, Γκαρθία, Τσικίνιο και Ποντένσε υπογράμμισε: «Δεν έχουμε νέα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι πως είναι καλύτερα από χτες. Ο Τσικίνιο αλλά και ο Πιρόλα νιώθουν καλύτερα από ότι όταν βγήκαν από το παιχνίδι με την Ρεάλ, όμως έχουν προκύψει άλλα ζητήματα. Κάποιοι που ολοκλήρωσαν το ματς και δεν είχαν καταλάβει πόσο τους πονάει ή τους ενοχλεί ένα χτύπημα, την Πέμπτη είδαμε πως έχουν κάποια θεματάκια.

Ωστόσο έχουμε χρόνο να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να διαλέξουμε αυτούς που είναι περισσότερο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν τον Παναιτωλικό. Βέβαια το πιο σημαντικό δεν είναι πως είναι σωματικά, αλλά πως είναι πνευματικά. Να μπορεί να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και να αποδώσει όπως θέλουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».