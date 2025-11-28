Ο Χουάν Φεράντο ανακοίνωσε τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή του για την αναμέτρηση του Βόλου με τον ΟΦΗ.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Χουάν Φεράντο να ανακοινώνει την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει στην Κρήτη. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Συνολικά είκοσι ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Αναλυτικά, σε αυτή βρίσκονται οι:

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Μαρτίνες, Πίντσι Τζόκα, Ασεχνούν, Λάμπρου, Μακνί και Χάμουλιτς.