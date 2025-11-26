Γκαρθία: «Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, είναι σαν να τελείωσε ο κόσμος»

Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε την καρδιά του και μίλησε τόσο για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και για την γενικότερη παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Ντάνι Γκαρθία είναι από τις λίγες περιπτώσεις στον Ολυμπιακό που γνωρίζουν πολύ καλά τι εστιατόριο Ρεάλ Μαδρίτης και η τεράστια εμπειρία από το ισπανικό πρωτάθλημα, τον έφεραν στο προσκήνιο σχετικά με τη μάχη των Πειραιωτών για το Champions League.

Ο ίδιος μίλησε στην «AS» και μοιράστηκε την άποψη του για το σχετικό παιχνίδι, αναφέρθηκε στη δυναμική του Ολυμπιακού αλλά και στις εικόνες που έχει συλλέξει από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πώς είσαι; Πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα;

«Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά δεν ήταν εύκολο. Όλη μου τη ζωή ζούσα ανάμεσα στο Μπιλμπάο και το χωριό μου στη Χώρα των Βάσκων, οπότε η αλλαγή περιβάλλοντος ήταν δύσκολη, ειδικά επειδή όταν φτάσαμε είχαμε και μια κόρη ενός μήνα. Σιγά-σιγά όμως όλα μπαίνουν στη θέση τους. Τελικά καταλαβαίνεις ότι η ζωή εδώ δεν διαφέρει και τόσο. Ο κόσμος είναι πολύ κοινωνικός, βρίσκεται συνέχεια έξω. Το μόνο… είναι ότι το κλίμα στην Ελλάδα είναι πιο ζεστό, αλλά σε μένα και στη γυναίκα μου αρέσει. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Το μοναδικό αρνητικό είναι η κίνηση σε συγκεκριμένες ώρες, αλλά το συνηθίζεις. Γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι».

Γιατί επέλεξες τον Ολυμπιακό;

«Είχα δεχθεί διάφορες κλήσεις τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα κάποιες φορές έφτασα κοντά στο να έρθω. Στην Έιμπαρ, για παράδειγμα, είχαν ρωτήσει για την κατάστασή μου. Η ιδέα με τραβούσε εδώ και καιρό και το γεγονός ότι θα συνεργαζόμουν με τον Μεντιλιμπάρ και ότι πρόκειται για ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με το ότι δεν έβλεπα ξεκάθαρο το μέλλον μου ούτε στο Μπιλμπάο ούτε στην Ισπανία, με έπεισαν. Και δεν το μετάνιωσα καθόλου».

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ελληνικό και το ισπανικό ποδόσφαιρο;

«Δεν αλλάζουν τόσα πολλά… όχι. Φέτος το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο ισορροπημένο και ανταγωνιστικό. Υπάρχει σεβασμός προς τους 4-5 μεγάλους. Εμείς, ως μεγάλη ομάδα, βρίσκουμε συχνά αντιπάλους που παίζουν στην κόντρα, με πεντάδα στην άμυνα, οπισθοχωρημένοι… Αλλά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Βλέπεις πλέον περισσότερους προπονητές που θέλουν κατοχή, πρωτοβουλία – κι αυτό κάνει τη Λίγκα πιο ελκυστική και πιο ισορροπημένη. Στην Ευρώπη έχει φανεί ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε μεγάλες ομάδες: Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα… ή πρόσφατα η PSV. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παλέψουμε απέναντι σε ομάδες από τέτοια πρωταθλήματα. Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν μερικά παιχνίδια όπου το επίπεδο πέφτει αισθητά και εσύ επιβάλλεις ολοκληρωτικά τον ρυθμό».

Πώς είναι ο Μεντιλιμπάρ; Πώς είναι να δουλεύεις μαζί του;

«Πολύ απαιτητικός, αλλά απόλυτα φυσιολογικός και απλός στην καθημερινότητα. Είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί του, γιατί κάνεις ασκήσεις ουσιαστικές: με μπάλα, έντονες… Τον γνώριζα ήδη από την Έιμπαρ και έχουμε εξαιρετική σχέση. Η παρουσία του εδώ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθα».

Ο ίδιος λέει πως είναι «αντι-μοντέρνος προπονητής» και δεν πολυσυμπαθεί τα τάμπλετ. Ισχύει;

«Αυτό είναι σίγουρο! Είναι κατά των τάμπλετ και των αριθμών. Δουλεύει στο γήπεδο, με βάση τις αισθήσεις. Το “αληθινό ποδόσφαιρο”, όπως λέει. Υπάρχουν άλλα στιλ προπονητών, αλλά ο ίδιος δεν τα έχει πάει άσχημα έτσι και δύσκολα θα αλλάξει πλέον».

Στην Ελλάδα, όταν χάνεις, τρέμει μέχρι και ο Παρθενώνας», μας είπε ο Χουάν Φεράντο. Ισχύει;

«Εδώ το ποδόσφαιρο ζει με πάθος. Ειδικά σε εμάς, που είμαστε ο Ολυμπιακός, μια μεγάλη ομάδα. Όταν χάνεις… είναι σαν να τελείωσε ο κόσμος. Εγώ όμως πιστεύω ότι και η ήττα πρέπει να αντιμετωπίζεται με περισσότερη φυσικότητα· ο κόσμος πρέπει να το βλέπει πιο ψύχραιμα. Εδώ, δεν είναι ότι “είμαστε υποχρεωμένοι”, αλλά ο κόσμος περιμένει να κερδίζουμε κάθε ματς πρωταθλήματος. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρεις να το χειρίζεσαι. Και, κατά τη γνώμη μου, είναι και όμορφο».

Μιλώντας για ατμόσφαιρα… τι περιμένει τη Ρεάλ στο «Καραϊσκάκης»;

«Μια φοβερή ατμόσφαιρα· εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν θα είναι κάτι υπερβολικά εχθρικό, αλλά ο κόσμος πιέζει πάρα πολύ γιατί είναι παθιασμένος. Ζει για αυτές τις στιγμές και ειδικά σε αγώνες τέτοιου μεγέθους δίνει τα πάντα. Θα είναι μια μεγάλη βραδιά».

Τι χρειάζεται για να σταθείτε απέναντι στη Ρεάλ;

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα σωστά. Συνολικά την καλύτερη εκδοχή μας. Είναι ομάδα με παίκτες που κάνουν τη διαφορά και αυτό σε αναγκάζει να φτάσεις στο μέγιστο. Πρέπει να είμαστε πολύ κοντά τους ατομικά και πολύ ενωμένοι μεταξύ μας. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα τα δώσουμε όλα».

Με βάση τη βαθμολογία… είναι «τελικός» για τον Ολυμπιακό;

«Αναμφισβήτητα, αν δεν κερδίσουμε, το πράγμα δυσκολεύει. Κρίμα που έχουμε λιγότερους βαθμούς από όσους αξίζαμε. Όπως με την PSV, όπου δεχθήκαμε το γκολ στο 93’. Πονάει. Αλλά η σωστή ανάγνωση είναι ότι στο παιχνίδι είμαστε κοντά εκεί που θέλουμε – κι αυτός είναι ο δρόμος για να έρθουν και τα αποτελέσματα».

Στην Αθήνα όλοι μιλούν για τον Ελ Κααμπί: 27 γκολ πέρυσι, ήδη 10 φέτος. Πώς είναι;

«Είναι επιθετικός με τεράστια έφεση στο γκολ. Και πέρα από αυτό, δουλεύει πολύ για την ομάδα. Αλλά η δύναμή μας είναι το σύνολο. Ο Ελ Κααμπί κάνει τη διαφορά, φυσικά, είναι πολύ σημαντικός. Αλλά εγώ πάντα θέλω να τονίζω το σύνολο».

Παρακολουθείς ακόμη τη LaLiga;

«Ναι, φυσικά! Είμαι πολύ “μέσα” στην επικαιρότητα. Βλέπω όλα τα ματς… ή τουλάχιστον προσπαθώ. Μπορεί να μην προλαβαίνω να διαβάζω ή να ακούω τα πάντα, αλλά τα παιχνίδια τα βλέπω».

Πώς βλέπεις τη Ρεάλ του Τσάμπι Αλόνσο;

«Νομίζω ότι θέλει ακόμη χρόνο. Είναι πολύ διαφορετικός από τον προηγούμενο προπονητή, πιο μεθοδικός μάλλον, και θέλει να επιβάλει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Έχουν ήδη φανεί κάποια πράγματα, όπως η πίεση χωρίς μπάλα ή η ατομική ένταση, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να αποτυπωθεί ξεκάθαρα το παιχνίδι που θέλει».

Είναι μια σεζόν με πολλή συζήτηση γύρω από τον Βινίσιους. Εσύ που έχεις παίξει πολλές φορές απέναντί του, πώς είναι από κοντά; Είναι τόσο «θερμός» όσο δείχνει;

«Ο Βινίσιους είναι όπως φαίνεται. Παίκτης που κάνει διαφορά αλλά και με μια τάση να ασχολείται με πράγματα πέρα από το παιχνίδι. Δεν μπαίνω σε αυτό, δεν μου αναλογεί. Αυτή είναι η προσωπικότητά του, για καλό ή για κακό. Το πόσο θα παρέμβω ή όχι είναι θέμα της ομάδας του».

Είναι ο Εμπαπέ ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή;

«Είναι εμφανές ότι κάνει τεράστια διαφορά. Αν δεν είναι ο καλύτερος, είναι στους δύο καλύτερους. Το επίπεδό του μιλάει από μόνο του και είναι χωρίς αμφιβολία ο παίκτης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρωτίστως. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της Ρεάλ».

Τι παιχνίδι περιμένεις την Τετάρτη;

«Κάθε φορά που έχω παίξει με τη Ρεάλ δεν έχει σημασία αν παίζεις κλειστά ή ανοιχτά. Νομίζεις ότι παίζεις καλά… αλλά έχουν τέτοια ποιότητα που σε μια φάση σου ανατρέπουν τα πάντα. Γι’ αυτό πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 90 λεπτά, στο 100%. Πολύ έντονος. Γιατί όσο καλά κι αν παίζεις, μια κόντρα, μια αμυντική αστοχία… και τελείωσε. Θα πρέπει να κάνουμε το αδύνατο και ακόμη περισσότερο».

Για έναν μέσο, τα 35 είναι πολλά. Μέχρι πότε θα συνεχίσεις;

«Το έλεγα πρόσφατα με φίλους μου, μου είπαν «πρέπει να αρχίσεις να το σκέφτεσαι». Αλλά εγώ είμαι ευτυχισμένος. Πριν τρεις εβδομάδες γύρισα από έναν τραυματισμό και νιώθω πιο φρέσκος από ποτέ. Δεν ξέρω. Λέω σε όλους το ίδιο: λατρεύω το ποδόσφαιρο και όσο δεν νιώθω ότι μπαίνω στο γήπεδο και γίνομαι ρεζίλι, δεν θα πάρω στα σοβαρά την απόφαση να σταματήσω. Είμαι σίγουρος ότι θα μου λείψει. Το σημαντικό είναι ότι περνάω καλά, η αλλαγή μου έκανε καλό… και θα συνεχίσω όσο αντέχω!».