Ηλιόπουλος σε Ρότα: «Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος, άξιζες το νέο συμβόλαιο»

Ο Λάζαρος Ρότα υπέγραψε το νέο τετραετές συμβόλαιό του και ο Μάριος Ηλιόπουλος τον αποθέωσε για το πάθος και τη μαχητικότητα του, υπογραμμίζοντας ότι το άξιζε.

ΑΕΚ και Λάζαρος Ρότα έδωσαν τα χέρια και οι υπογραφές έπεσαν στο χαρτί, με τον 28χρονο Έλληνα διεθνή δεξιό μπακ να υπογράφει νέο τετραετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ρότα υπέγραψε παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να πλέκει το εγκώμιο του Έλληνα μπακ για το πάθος και τη μαχητικότητά του, υπογραμμίζοντας πως το κλαμπ δεν πρόκειται να του φρενάρει τον δρόμο και προσθέτοντας πως άξιζε αυτό το νέο συμβόλαιο.

«Είσαι στην ΑΕΚ πια 4,5 χρόνια; Μικρός είσαι. Θα κάτσεις τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, τα οποία τα αξίζεις. Γιατί είσαι πολεμιστής, άνθρωπος που αυτό που κάνεις, το κάνεις με πάθος και επιμονή. Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος στην αρένα μας και σε όλα τα γήπεδα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Σε έχει καλά γιατί δεν έχεις και τραυματισμούς, δεν ξέρω πως τα καταφέρνεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή μέρα. Το μέλλον σου δεν πρόκειται ποτέ να το φρενάρουμε. Είσαι ένας άξιος παίκτης. Προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας που αφήσανε ιστορία με πολλά χρόνια αγάπης, πάθους και ενδιαφέροντος για αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, για την ομάδα μας, για την ΑΕΚάρα μας», υποστήριξε ο Ηλιόπουλος.

Ρότα σε Ηλιόπουλο: «Είμαι γεννημένος νικητής, να φέρουμε τρόπαια στην ΑΕΚ»

Από την πλευρά του ο Ρότα τόνισε στον Ηλιόπουλο τους μεγάλους στόχους που έχει με την ομάδα, αλλά και την αφοσίωσή του σε αυτήν: «Ευχαριστώ πολύ. Όπως σου είπα πρόεδρε, είμαι πραγματικά ευγνώμων και σε όλη την ομάδα. Για μένα ο στόχος είναι να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια. Είμαι γεννημένος νικητής. Θέλω να κερδίζω πάντα, θα προσπαθήσω να δίνω το 100% για να να τα καταφέρνουμε. Πάντα θα προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου για την ομάδα».

Τέλος, ο Ηλιόπουλος ανέφερε on camera και ένα μυστικό, το οποίο θα αποκαλυφθεί στο μέλλον, κρατώντας το μεταξύ τους για την ώρα: «Όμως τώρα είμαστε στα τυπικά. Το μυστικό που είπαμε μεταξύ μας θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που μοιραστήκαμε σαν όνειρο».