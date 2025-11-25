Ο Άρης στρέφει την προσοχή του στον αγώνα με την ΑΕΛ με την προσδοκία επιστροφής στις νίκες έπειτα από δύο μήνες.

Η αλήθεια είναι ότι η προετοιμασία δεν διεξάγεται υπό το καλύτερο κλίμα έπειτα από την κακή εμφάνιση στην εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ αλλά και τη συμπλήρωση διαστήματος μεγαλύτερο των δύο μηνών από την τελευταία νίκη. Την ίδια στιγμή εντείνεται η έντονη και αρνητική κριτική απέναντι στην ομάδα και τον Μανόλο Χιμένεθ τόσο για αγωνιστικούς όσο και για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το παιχνίδι (29/11, 19:30) με την ΑΕΛ στο «Κλ. Βικελίδης» έχει χαρακτήρα τελικού για τους «κίτρινους» κι ενόψει αυτού ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να υπολογίζει σε τρεις επιστροφές. Ο Φαμπιάνο αναμένεται να επιστρέψει στο κέντρο της άμυνας καθώς ο Χαμζά Μεντίλ μπήκε στο πρόγραμμα και διεκδικεί θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας ενώ ο Κώστας Γαλανόπουλος εξέτισε την ποινή της μίας αγωνιστικής και θα είναι ο παρτενέρ του Ούρος Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Αντιθέτως… «ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ο Τίνο Καντεβέρε θεραπεία και ατομικό, ενώ οι Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ ξεκίνησαν πρόγραμμα θεραπείας», όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης.