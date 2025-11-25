Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ο αρχιτέκτονας της πιο σταθερής, πιο ώριμης και πιο επιδραστικής εποχής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Με 200 νίκες στέκει πλέον μόνος στην κορυφή.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος προπονητής. Είναι ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τη σταθερότερη, πιο μεθοδική, πιο επιδραστική εποχή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, πλέον, έχει φτάσει στις 200 νίκες σε 327 αγώνες Και όπως πάντα, κοιτάζει το επόμενο βήμα. Το επόμενο milestone. Το επόμενο άθλο.

Από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι σήμερα, η πορεία του στον πάγκο του Δικεφάλου μοιάζει με διαδρομή χτισμένη στο χορτάρι, στο μυαλό και στην ψυχή μιας ομάδας που αναζητούσε για δεκαετίες αυτό που τελικά βρήκε στο πρόσωπό του: συνέπεια, χαρακτήρα, διάρκεια.

Με το 3-0 επί της Κηφισιάς στην Τούμπα, ο Λουτσέσκου έφτασε τις 200 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Διακόσιες νίκες σε 327 παιχνίδια – ένα ποσοστό επιτυχίας που φτάνει στο 61,16%, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει πίστα, φιλοσοφία και μέγεθος. Στην κορυφή όλων των εποχών, ξεπερνώντας μορφές όπως ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο Λες Σάνον και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο Ρουμάνος τεχνικός έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο με τρόπο που λίγοι κατάφεραν πριν απ’ αυτόν.

Η επίδραση του «Στρατηγού»

Από τη σεζόν 2017-18, όταν ξεκίνησε την πρώτη του θητεία, μέχρι σήμερα, ο Λουτσέσκου έχει καθίσει 327 φορές στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μετρά 200 νίκες, 58 ισοπαλίες και 69 ήττες. Αλλά πίσω από τους αριθμούς κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο: η απόλυτη μετάλλαξη ενός συλλόγου που βρήκε στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που έδεσε τον ποδοσφαιρικό του χαρακτήρα με συνέπεια και νοοτροπία πρωταθλητή.

Η επίδρασή του στον κόσμο είναι εμφανής. Η αγάπη που δέχεται αγγίζει τα όρια της λατρείας. Ελάχιστη και σχεδόν αμελητέα η μειοψηφία που επιμένει να θεωρεί αναχρονιστικό το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει η ομάδα του. Η σχέση του με τα αποδυτήρια, σμιλεμένη με εμπιστοσύνη, ευθύτητα και απαιτητικότητα, έχει γίνει αναφορά για κάθε ποδοσφαιριστή που πέρασε απ’ αυτά τα χρόνια το κατώφλι της Τούμπας και της Νέας Μεσημβρίας.

Η έκπληξη στον #TheGeneral #Lucescu και τα λόγια του στην ομάδα μετά την νίκη 200στη του νίκη με τον Δικέφαλο ⚫️⚪️ #PAOKFamily #PAOK #OurWay pic.twitter.com/qKJlDOOyJQ — PAOK FC (@PAOK_FC) November 24, 2025

Δεν είναι τυχαία η εικόνα που καταγράφηκε από τις κάμερες μετά το τελευταίο παιχνίδι: η ομάδα να τον τιμά με μια συλλεκτική φανέλα με το προσωνύμιο «The General», η μπάλα του αγώνα στα χέρια του, και ένας κύκλος παικτών να τον αποθεώνει.

Κι εκείνος, πιο συγκινημένος από όσο άφησε να φανεί, είπε στη δική του ομιλία τα πιο απλά, αλλά και τα πιο ουσιαστικά λόγια:

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα όσα έχουμε περάσει μαζί. Είναι ένα φανταστικό ταξίδι… σας ζητώ, σας ικετεύω, να είστε σοβαροί, με τεράστιο κίνητρο και αυτοπεποίθηση. Αυτή η σεζόν μπορεί να μείνει στην ιστορία του καθενός. Το πρωτάθλημα, το Κύπελλο… είναι πιθανό. Εξαρτάται από εμάς. Και τώρα: συγκέντρωση».

Το 200 δεν είναι απλά ένας αριθμός

Σπάνια ένας προπονητής καταφέρνει να μιλήσει στην καρδιά μιας ομάδας με τέτοιο τρόπο. Σπάνια μια ομάδα «ακούει» τόσο καθαρά. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μυστικό του Ρουμάνου: η ικανότητα να ενώνει, να επηρεάζει, να μετατρέπει την πίεση σε καύσιμο, την αμφιβολία σε κίνητρο, τις δυσκολίες σε εφαλτήριο.

Οι 200 νίκες δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι στιγμές.

Είναι ο τελικός Κυπέλλου του 2018 στο ΟΑΚΑ, η πρώτη «κούπα» που άνοιξε την πόρτα προς μια χρυσή εποχή.

Είναι η νύχτα του 3-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, όταν ο ΠΑΟΚ σφράγιζε τον δρόμο προς το αήττητο πρωτάθλημα του 2019.

Είναι το πρώτο νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου, σε ένα άδειο ΟΑΚΑ, με το γκολ του Άκπομ.

Είναι η μαγική ευρωπαϊκή βραδιά στη Γάνδη, το 1-2 που άνοιξε τον δρόμο για τους «8» της Ευρώπης για πρώτη φορά.

Είναι η ιστορική 5άρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η μεγαλύτερη ανατροπή στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ.

Είναι το 4/4 στα playoffs του 2024, μια αλληλουχία αγώνων που οδήγησε στον πιο «μάγκικο» τίτλο που κέρδισε ποτέ ελληνική ομάδα.

Είναι το θριαμβευτικό 2-4 στο «Καραϊσκάκης» και κάθε ματς που έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο.

Και τέλος, είναι αυτό το 3-0 επί της Κηφισιάς. Ήσυχο, καθαρό, επαγγελματικό. Το ματς που θα μνημονεύεται για έναν λόγο: γιατί έκανε τις νίκες 200. Γιατί έκλεισε έναν κύκλο και άνοιξε έναν άλλο.

Τι σημαίνουν, τελικά, αυτές οι νίκες; Σημαίνουν ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε προπονητή που του ταιριάζει απόλυτα. Πεισματάρη, εργατικό, ανθεκτικό, σταθερό. Σημαίνουν μια ομάδα που δεν ζει μόνο για τις στιγμές, αλλά χτίζει εποχές. Σημαίνουν ότι ο δρόμος δεν τελείωσε.