Η ΑΕΛ Novibet έχασε τεράστια ευκαιρία στο 60' για το 2-2 κόντρα στον ΟΦΗ.

Η ΑΕΛ Novibet έφτασε μία ανάσα από το 2-2 εναντίον του ΟΦΗ, αλλά της στέρησε το γκολ ο Κλίντμαν Λίλο.

Ο 22χρονος γκολκίπερ των Κρητικών στο 60' έπεσε στη δεξιά γωνία κι απέκρουσε εκπληκτικά το σουτ του Τούπτα. Στη συνέχεια ο Χατζηστραβός πήρε το... ριμπάουντ σούταρε δυνατά από τη μικρή περιοχή και πάλι ο Λίλο έκανε μαγική απόκρουση.

Νωρίτερα, είχε μεγάλη φάση και ο ΟΦΗ, αλλά ο Μελίσσας είπε «όχι» στον Θεοδοσουλάκη για το 3-1.

