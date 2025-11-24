ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ: Ο Λίλο στέρησε το 2-2 στους γηπεδούχους
Η ΑΕΛ Novibet έφτασε μία ανάσα από το 2-2 εναντίον του ΟΦΗ, αλλά της στέρησε το γκολ ο Κλίντμαν Λίλο.
Ο 22χρονος γκολκίπερ των Κρητικών στο 60' έπεσε στη δεξιά γωνία κι απέκρουσε εκπληκτικά το σουτ του Τούπτα. Στη συνέχεια ο Χατζηστραβός πήρε το... ριμπάουντ σούταρε δυνατά από τη μικρή περιοχή και πάλι ο Λίλο έκανε μαγική απόκρουση.
Δείτε τη φάση
Νωρίτερα, είχε μεγάλη φάση και ο ΟΦΗ, αλλά ο Μελίσσας είπε «όχι» στον Θεοδοσουλάκη για το 3-1.
Η ευκαιρία του ΟΦΗ
