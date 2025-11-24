ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ: Το γκολ του Θεοδοσουλάκη για το 0-1
Στο 8' ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα στη Λάρισα με σκόρερ τον Θεοδοσουλάκη, με το γκολ να μετράει έπειτα από τον έλεγχο του VAR.
Μετά από εξαιρετική κάθετη του Σαλσέδο, ο Θεοδοσουλάκης βγήκε απέναντι από τον Μελίσσα, τον πλάσαρε και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.
Αρχικά σηκώθηκε το σημαιάκι του βοηθού για οφσάιντ, ωστόσο το VAR έδειξε πως ο επιθετικός του ΟΦΗ καλυπτόταν στη φάση, με το γκολ να μετράει και στο 8' τους Κρητικούς να παίρνουν το προβάδισμα.
@Photo credits: INTIME
