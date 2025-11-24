Πού θα δείτε το ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ και το Βόλος - Λεβαδειακός για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των δύο τελευταίων αγώνων της 12η αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Σήμερα Δευτέρα (24/11) ρίχνει αυλαία η 12η αγωνιστικη της Stoiximan Superleague με δύο αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Αρχικά σε αυτή που προηγείται χρονικά ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Λεβαδειακό με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες στη 4η θέση και τους 18 βαθμούς.

Η ομάδα του Φεράντο είναι σχεδόν πλήρεις με μοναδικές απουσίες τους Θαρθάνα, Αντελέγιε και Τσοκάνη, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα ταξιδέψουν στη Μαγνησία χωρίς τους Τσιβελεκίδη και τον Λαγιούς με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μπορεί όμως να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Χάνα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 2.

Λίγο αργότερα στις 20:00 (Cosmote Sport 1) η ΑΕΛ Novibet (7 βαθμοί) θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ (6 βαθμοί), σε ένα κομβικό ματς και για τις δύο ομάδες που αναζητούν τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τους «ξεκολλήσουν» από τα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας.

Εκτός αποστολής για τους γηπεδούχους έμεινε ο Αμρ Ουάρντα για τακτικούς λόγους, ο ανέτοιμος Παναγιώτης Δεληγιαννίδης και ο Ιμάνουελ Βινιάτο που ένιωσε ενοχλήσεις. Από την άλλη η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα ταξιδέψει στη Λάρισα χωρίς τον τιμωρημένο Νους και τους Ζανελάτο, Βούκοβιτς.

