Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0.

Η ΑΕΚ πήρε τρίτη διαδοχική νίκη στη Stoiximan Super League και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Μετά τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε του Άρη στην «OPAP Arena» με 1-0, χάρη στο γκολ - λύτρωση του Ζίνι, στην επιστροφή του στη δράση έπειτα από δυο μήνες.

Η Ένωση ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς και είχε πολλές ευκαιρίες για να προηγηθεί με μεγαλύτερη το δοκάρι του Ρέλβας με εντυπωσιακό βολέ εκτός περιοχής, στο δεύτερο μέρος.

Από την πλευρά του ο Άρης είχε δυο σημαντικές ευκαιρίες, με το δοκάρι του Παναγίδη στο πρώτο μέρος και με το τετ α τετ του Πέρεθ στην αρχή του δεύτερου μέρους.

Στο 77ο λεπτό ο Μάνταλος έκανε ντρίμπλα από τα δεξιά, έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Ζίνι με εξαιρετική κεφαλιά πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.