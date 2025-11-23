Ο Χρήστος Κόντης είδε τον Μπόρχα Γκονζάλεζ να επιστρέφει στη διάθεση του ωστόσο κόντρα στην ΑΕΛ Novibet δεν θα έχει στην αποστολή τον Βούκοτιτς και τον Ζανελάτο.

Επιστροφή στη δράση για τον ΟΦΗ μετά τη διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων, με τους Κρητικούς να φιλοξενούνται από την ΑΕΛ Novibet στη Θεσσαλία για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague (24/11, στις 20:00).

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με τον Χρήστο Κόντη να κάνει γνωστή την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λάρισα για το παιχνίδι. Σε αυτήν βρίσκεται και πάλι ο Μπόρχα Γκονζάλεζ που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και έπειτα από περίπου 40 μέρες, είναι ξανά στη διάθεση του Έλληνα προπονητή.

Από εκεί και πέρα, εκτός από τον τιμωρημένο Τιάγκο Νους, ο Κόντης δεν υπολογίζει ούτε στους Βούκοτιτς και Ζανελάτο, με τον πρώτο να νιώθει ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τον δεύτερο να δέχεται ένα χτύπημα στην τελευταία προπόνηση.

Αναλυτικά η αποστολή: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονζάλεζ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιατς, Σαλσέδο.