Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (23/11) στο Gazzetta
Sportday: «Δαγκώνει!» ο Ταρεμί μετά και από τα χθεσινά δύο του γκολ.
Livesport: «Των «killer», στεγνό...καθάρισμα», οι φορ των Πειραιωτών που «έδωσαν» την νίκη στην ομάδα τους. «Χωρίς «9» για το διπλό», ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει στις Σέρρες χωρίς κλασσικό σέντερ φορ.
Φως των σπορ: «Με το μυαλό στα αστέρια» κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο που έχει το νου του στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Βρόντηξαν τα κανόνια» των ερυθρόλευκων στον χθεσινό αγώνα.
Ώρα των σπορ: «Πάμε δυνατά ομάδα και λαός!» μήνυμα συσπείρωσης ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη.
