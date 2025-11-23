Η ευρεία νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 στο Καραϊσκάκης εναντίον του Ατρομήτου ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Δαγκώνει!» ο Ταρεμί μετά και από τα χθεσινά δύο του γκολ.

Livesport: «Των «killer», στεγνό...καθάρισμα», οι φορ των Πειραιωτών που «έδωσαν» την νίκη στην ομάδα τους. «Χωρίς «9» για το διπλό», ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει στις Σέρρες χωρίς κλασσικό σέντερ φορ.

Φως των σπορ: «Με το μυαλό στα αστέρια» κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο που έχει το νου του στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Βρόντηξαν τα κανόνια» των ερυθρόλευκων στον χθεσινό αγώνα.

Ώρα των σπορ: «Πάμε δυνατά ομάδα και λαός!» μήνυμα συσπείρωσης ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη.