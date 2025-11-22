Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει έναν ακόμα αγώνα, αυτόν με τον Ατρόμητο, χάρις στη ρέντα των επιθετικών του και ενώ ο Ταρέμι από μόνος του είναι περίπτωση για ειδική έρευνα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Χωρίς πολλά πολλά και τρελές σκέψεις ως προς τον Ολυμπιακό υπάρχει από τη μία πλευρά αυτός ο παιχταράς που ακούει στο όνομα Αγιούμπ Ελ Καμπί, που εξακολουθεί να σκοράρει με κάθε τρόπο και ο οποίος έχει ήδη γράψει μεγάλη ιστορία με τη φανέλα των Πειραιωτών. Από την άλλη όμως έχουμε και τον Μέχντι Ταρέμι.

Έναν σέντερ φορ που είναι για πραγματικά για case study. Έναν παίκτη που αξίζει να γίνει ειδική έρευνα πάνω του και σε σχέση με τους ασύλληπτους αριθμούς του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή στο Πρωτάθλημα ο Ελ Καμπί έχει 9 γκολ σε 11 αγώνες και 955 λεπτά και ο Ταρέμι έχει 6 γκολ σε 7 αγώνες και 238 λεπτά! Τα νούμερα του Ιρανού διεθνούς στράικερ ζαλίζουν και δείχνουν και την ξεκάθαρη ποιότητά του.

Θέλετε και άλλα; Ο Ιρανός διεθνής έχει σκοράρει 6 φορές έχοντας 9 τελικές σε 7 αγώνες. Έχει και 2 αγώνες στο Πρωτάθλημα όπου έχει σκοράρει από 2 φορές με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Σε ένα παιχνίδι στο 3-0 πήρε όλα τα γκολ από τους φορ του!

Ο Ολυμπιακός απέναντι στον Ατρόμητο έβαλε 3 γκολ σε μία όχι και τόσο καλή του βραδιά. Πήρε και τα 3 τέρματά του από τους επιθετικούς του. Πρώτα από τον Ελ Καμπί που κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι για το 1-0 και στη συνέχεια από τον Ταρέμι που έκανε το 2-0 αλλά και το 3-0.

Είναι δε χαρακτηριστικό πώς στην τελευταία φάση που απέφερε γκολ ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτός που δίνει την πάσα στον Ιρανό. Άρα και οι 3 σέντερ φορ του (με τους 2 να παίζουν μαζί έπειτα από την αλλαγή του Ελ Καμπί) απέφεραν γκολ για την ομάδα τους. Ο Ολυμπιακός έχει το δίχως άλλο την κορυφαία τριάδα σέντερ φορ στην Ελλάδα αλλά και σε ατομικό επίπεδο τους καλύτερους επιθετικούς στην ελληνική Λίγκα. Και αναμφίβολα με τέτοιυς επιθετικούς με τέτοια κλάση και αξία αλλά και αγωνιστικό άστρο δεν έχει λόγο ή λόγους να φοβάται τίποτα. Όσο για τη Ρεάλ; Θα είναι ένα ακόμα παιχνίδι αλά επιπέδου Μπαρτσελόνα αλλά έως τότε έχουμε ακόμα μέρες.

Όπως είπε άλλωστε ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Βιάζεστε αρκετά. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τη Ρεάλ, μόλις τελείωσε το ματς με τον Ατρόμητο. Θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσουμε για τον αγώνα με τη Ρεάλ. Τώρα δεν είναι η στιγμή αυτή».