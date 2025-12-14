Κώτσιρας: «Ξέρουμε ότι έχουμε πικράνει τον κόσμο μας, νιώθω μεγάλη ευθύνη»

Ο Γιάννης Κώτσιρας μίλησε για τις ευθύνες που έχουν οι παίκτες για την πικρία που έχουν δημιουργήσει στον κόσμο με τα αποτελέσματα της ομάδας ενώ εξήγησε και τι του αρέσει στον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Γιάννης Κώτσιρας παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη για τις ανάγκες του MatchDay Mag του Παναθηναϊκού για τον σημερινό αγώνα με τον Βόλο (21:00-Cosmote Sport 1) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ ξεκίνησε λέγοντας πως πρέπει να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας στους «πράσινους» και ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εξήγησε πως και οι παίκτες του «τριφυλλιού» είναι στενοχωρημένοι, γιατί έχουν καταλάβει πως έχουν πικράνει τον κόσμο τους.

Τόνισε δε πως ο ίδιος νιώθει μεγάλη ευθύνη εξαιτίας των χρόνων που είναι στην ομάδα και ότι θα ήθελε πολύ να έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με την ομάδα, πέρα από τα Κύπελλο, όμως, όσο αυτό δεν συμβαίνει, γίνεται πιο δύσκολο, γιατί δημιουργείται στην ομάδα μεγαλύτερη εσωστρέφεια.

Τέλος, εξήγησε πως είναι αισιόδοξος για το νέο πρότζεκτ, αν δώσουν όλοι το 100% ενώ για τον Ράφα Μπενίτεθ είπε πως είναι ευλογία για τον σύλλογο να τον έχει προπονητή. Πρόσθεσε ακόμη πως του αρέσει πολύ ότι εκείνος ασχολείται με όλους τους παίκτες, αλλά και η ηρεμία που αυτός μεταδίδει στον πάγκο της ομάδας.

Όσα είπε ο Γιάννης Κώτσιρας

Η ήττα από την ΑΕΚ, η ισοπαλία με την ΑΕΛ και η ισοπαλία με τη Στουρμ Γκρατς αποτέλεσαν πισωγύρισμα έπειτα από μια καλή περίοδο με τέσσερις σερί νίκες. Ποια είναι η αντίδραση που πρέπει να έχει η ομάδα στο παιχνίδι με τον Βόλο;

Δεν το συζητάμε ότι η νίκη είναι το μοναδικό αποτέλεσμα που υπάρχει στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα, πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, καθώς η ομάδα δεν έχει σταθερότητα. Πρέπει να κάνουμε συνεχόμενες νίκες για να ανέβουμε ψηλότερα στη βαθμολογία. Κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε σαν τελικό γιατί ήδη, με το τελείωμα του πρώτου γύρου, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Θα πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να παίρνουμε συνεχόμενες νίκες για να αναρριχηθούμε πιο ψηλά.

Πώς πρέπει να λειτουργήσετε και τι πρέπει να αποφύγετε για να φτάσετε στον στόχο της νίκης;

Αρχικά, πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Βάζω φυσικά τον εαυτό μου πρώτο. Είναι ευθύνη όλων μας! Όσοι αγωνίζονται πρέπει να δίνουν το 100% μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στη νοοτροπία. Πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Όταν η ομάδα προηγείται με ένα γκολ, πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε δυνατά, να πιέζουμε για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Είναι κρίμα γιατί σε πολλά παιχνίδια αδικούμε την προσπάθεια που έχουμε κάνει…

Δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες και εύκολοι βαθμοί, πόσο μάλλον απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και που στο ματς του πρώτου γύρου είχε νικήσει στο Πανθεσσαλικό. Ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή σας σ’ αυτό το παιχνίδι;

Εννοείται πως κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και κανένας αντίπαλος δεν θα μας χαρίσει τίποτα. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Βόλο, θεωρώ ότι είχαμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα αλλά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με μόλις μία φάση του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είχαμε σωστή αντίδραση. Δεν βρήκαμε τις λύσεις που έπρεπε για να ισοφαρίσουμε και να γυρίσουμε το παιχνίδι. Οπότε σίγουρα θα πρέπει από την αρχή να μπούμε πολύ δυνατά. Ασφαλώς ο Βόλος διαθέτει καλούς παίκτες και είναι μία ομάδα που δεν βρίσκεται τυχαία σ’ αυτή τη βαθμολογική θέση. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να μπούμε στο γήπεδο συγκεντρωμένοι στο 100% και από το πρώτο λεπτό να δώσουμε τα πάντα για τη νίκη με ένα “καθαρό” σκορ.

Το ματς με τον Βόλο είναι το τελευταίο για το 2025 στη Λεωφόρο. Τι προσδοκάτε απ’ αυτό το παιχνίδι και ποιος είναι ο στόχος μέχρι το τέλος του έτους;

Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τον χρόνο με νίκες και στο εντός έδρας ματς με τον Βόλο και στο ματς Κυπέλλου που ακολουθεί με την Καβάλα και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσουμε το νέο έτος με καλύτερες προϋποθέσεις. Ξέρουμε ότι έχουμε στενοχωρήσει και έχουμε πικράνει τον κόσμο μας, ειδικά εφέτος. Θέλουμε όμως να είναι στο πλευρό μας για να μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε μια σημαντική νίκη που θα μας δώσει ώθηση για μια καλύτερη συνέχεια.

Διανύεις την πέμπτη σου σεζόν στον Παναθηναϊκό κι έχεις δεθεί με την ομάδα και τον κόσμο. Πώς νιώθει ένας απ’ τους παλαιότερους παίκτες στη διάρκεια μιας σεζόν που άρχισε με όνειρα και υψηλές προσδοκίες αλλά η πορεία δεν είναι ανάλογη;

Προσωπικά νιώθω πολύ πικραμένος. Όλοι μέσα στην ομάδα καταλαβαίνουμε τις ευθύνες που έχουμε. Ξέρουμε πως έχουμε πικράνει πολύ τον κόσμο αλλά κι εμείς είμαστε πολύ στενοχωρημένοι μ’ αυτή την κατάσταση. Ειδικά εγώ που βρίσκομαι αρκετά χρόνια στην ομάδα, νιώθω μεγάλη ευθύνη. Θα ήθελα, πέρα από τα δύο Κύπελλα, να έχουμε κατακτήσει τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα. Θα μπορούσαμε έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα. Δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός και ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, η κατάσταση δυσκολεύει γιατί υπάρχει εσωστρέφεια, απογοήτευση και στενοχώρια. Παρ’ όλα αυτά, είμαι αισιόδοξος ότι με την προσπάθεια που γίνεται τώρα, παρότι έχουμε μείνει πίσω, θα κάνουμε τα πάντα για να κλείσει η σεζόν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχει χρόνος αλλά πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να πετύχουμε.

Η σεζόν εξελίσσεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για τον Παναθηναϊκό. Ήρθε ο Ράφα Μπενίτεθ, ανέλαβαν σημαντικές θέσεις ο Μιγκέλ Κορόνα και ο Στέφανος Κοτσόλης. Είσαι αισιόδοξος για την επόμενη μέρα στην ομάδα;

Το εύχομαι! Θεωρώ ότι είναι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Μιας εποχής που θα φέρει τίτλους στην ομάδα και το πρώτο πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Που θα προσφέρει χαρά στον κόσμο. Όλοι τους, και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής και ο αθλητικός διευθυντής, είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Είναι καταξιωμένοι και έχουν έρθει για να ανεβάσουν το επίπεδο. Υπάρχουν πλέον και άνθρωποι που έχουν ζήσει και ξέρουν την ομάδα από τα προηγούμενα χρόνια. Και ο πρόεδρος απ’ την πλευρά του κάνει ό,τι καλύτερο για να μπορέσει να δώσει στην ομάδα αυτά που χρειάζονται, για να φτάσουμε ψηλά, να πετύχουμε τους στόχους μας. Με τις κινήσεις που κάνει δείχνει και σε εμάς και στον κόσμο ότι θέλει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Άρα πρέπει όλοι μας να δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο κεντρικός πυλώνας σε αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Πώς είναι η συνεργασία μαζί του;

Ο κ. Μπενίτεθ δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ καταξιωμένος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει κατακτήσει τα πάντα σε επίπεδο τίτλων. Αποτελεί μία μεγάλη προσωπικότητα και είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής που έχει έρθει στην Ελλάδα. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, έχει προσπαθήσει πολύ για να βελτιώσει και να κάνει καλύτερη την ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι ευτυχία αυτή τη στιγμή για τον σύλλογο να έχει τον κύριο Μπενίτεθ στη θέση του προπονητή με την προσωπικότητα και το βιογραφικό που διαθέτει.

Τι σου αρέσει στον τρόπο του, τη δουλειά του, την προσέγγισή του;

Μου αρέσει που μιλάει σε όλους και ασχολείται με όλους με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, στον πάγκο εμπνέει μια σιγουριά. Έχει ηρεμία, δεν μεταδίδει άγχος ή νευρικότητα ούτε στους παίκτες του, ούτε στο επιτελείο που έχει δίπλα του και σίγουρα δίνει αυτοπεποίθηση σε όλους…