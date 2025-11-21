Οι φίλαθλοι έριξαν μία πρώτη ματιά στην έκπληξη που τους ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, μέσω ενός σύντομου teaser που δημοσίευσε στα social media η ΠΑΕ.

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ετοιμάζει μια νέα έκπληξη για τους φιλάθλους του κι έδωσε μια πρώτη… γεύση από μία εμφάνιση που πρόκειται να λανσάρει.

Οι Πειραιώτες ανήρτησαν στα social media ένα νέο teaser, αποκαλύπτοντας μικρά κομμάτια του σχεδίου της, με το έμβλημα και το νούμερο «100» κεντημένα στο μπροστινό μέρος της φανέλας, ενώ στο τέλος του βίντεο ακούγεται ένα λιοντάρι να βρυχάται.

Επιπλέον, η περιγραφή του post αφήνει να εννοηθεί ότι η επίσημη παρουσίαση δεν αργεί.