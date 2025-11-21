Ολυμπιακός: Έδωσε sneak peek μιάς μυστηριώδους εμφάνισης στα social media του Ερασιτέχνη
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ετοιμάζει μια νέα έκπληξη για τους φιλάθλους του κι έδωσε μια πρώτη… γεύση από μία εμφάνιση που πρόκειται να λανσάρει.
Οι Πειραιώτες ανήρτησαν στα social media ένα νέο teaser, αποκαλύπτοντας μικρά κομμάτια του σχεδίου της, με το έμβλημα και το νούμερο «100» κεντημένα στο μπροστινό μέρος της φανέλας, ενώ στο τέλος του βίντεο ακούγεται ένα λιοντάρι να βρυχάται.
Επιπλέον, η περιγραφή του post αφήνει να εννοηθεί ότι η επίσημη παρουσίαση δεν αργεί.
Δείτε το teaser
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.