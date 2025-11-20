Ο γκολκίπερ Νίκος Μπότης αποκτήθηκε ως μία ιδιαίτερα έξυπνη και ελπιδοφόρα επένδυση από τον Ολυμπιακό και τώρα ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα του.

Ο 21χρονος Μπότης μπορεί να μην έχει ακόμα αγωνιστεί με τα χρώματα της α' ομάδας του Ολυμπιακού όμως σε αυτόν οι Πειραιώτες είδαν αυτή τη σπάνια δίψα, το ταλέντο, το focus στο ποδόσφαιρο και τον επαγγελματισμό του. Και γενικότερα τη μεγάλη προοπτική που είχε και έτσι και τον απέκτησαν και τον ανακοίνωσαν την 1η Φεβρουαρίου του 2024. Και τώρα όπως όλα δείχνουν θα πάρει τη θέση του τραυματία Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League. Φυσικά μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να προκύψει και η ευκαιρία του να πάρει παιχνίδια στον θεσμό του Κυπέλλου.

Ο Νίκος Μπότης γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου 2004 στη Λάρισα όπου και πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά του βήματα. Ξεκίνησε από την Ακαδημία του Γιώργου Πλίτση. Στη συνέχεια πήγε στην ομάδα Αμπελοκήπων Λάρισας και σε μικρή ηλικία πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ.

Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης αγωνίστηκε έως το καλοκαίρι του 2020, όποτε και πήρε μεταγραφή στην Ίντερ. Με τους Ιταλούς πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Νέων με την ομάδα των U19, τη σεζόν 2021-22, ενώ το περασμένο καλοκαίρι παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ στη Μονόπολι.

Εκτός αυτού στην αρχή της σεζόν 2022-23 επιλέχθηκε στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Ίντερ για το παιχνίδι της Serie A με τη Ρόμα ενώ λίγες μέρες αργότερα, τον Οκτώβριο, μπήκε και σε αυτήν για το ματς της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League με την Μπαρτσελόνα. Δεν αγωνίστηκε σε αυτά τα 2 ματς αλλά η παρουσία του στην αποστολή των Ιταλών ήταν ένα σημαντικό σημείο της πορείας του.

Το δέσιμο με την οικογένεια, οι εικόνες και το κατοικίδιό του

Ο Νίκος Μπότης έχει πάντα μαζί του δύο εικόνες. Μία της Παναγίας και μία του Αγίου Νικολάου. Τις έχει μαζί του για τον προστατεύουν και να του δίνουν καλοτυχία.

Παράλληλα έχει στις επικαλαμίδες του, τους δικούς του ανθρώπους. Φωτογραφίες της μαμάς του, του πατέρα του και του αδερφού του. Και μπορεί στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων (όπου ήταν βέβαια βασικός) η μαμά του να βρέθηκε στο πλευρό του έχοντας ένα σκυλάκι αλλά ο Μπότης έχει άλλο δικό του και αγαπημένο κατοικίδιο. Έχει ένα τσιντιλά, που έχει το όνομα Σανέλ. Σανέλ δηλαδή όπως λέγονται οι τσάντες.

