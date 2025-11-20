Η Κ19 της ΑΕΚ θα υποδεχτεί την αντίστοιχη του Άρη την Κυριακή (23/11) χρησιμοποιώντας ως έδρα για πρώτη φορά το «Σεραφείδειο» στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα.

Η Κ19 της ΑΕΚ πραγματοποιεί μια καλή πορεία τη φετινή σεζόν καθώς είναι μέσα στη μάχη της κορυφής. Μάλιστα την ερχόμενη Κυριακή (23/11) στο παιχνίδι με τον Άρη θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ως έδρα το «Σεραφείδειο» στα Σπάτα, με τους κιτρινόμαυρους να περιμένουν τη στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ

«Η Κ19 της ΑΕΚ υποδέχεται την αντίστοιχη του Άρη την Κυριακή (13.00) και θα είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το Σεραφείδειο για αγώνα της Super League K19. Το γήπεδο στα Σπάτα θα ανοίξει τις πύλες του και τα παιδιά της ΑΕΚ περιμένουν την υποστήριξη του κόσμου σε αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα.

Η ομάδα της ΑΕΚ βρίσκεται και θέλει τη νίκη που θα την κρατήσει εκεί. Κυρίως, όμως, θέλει κοντά της τους φιλάθλους, ώστε να τους δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσουν την καλή δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία».