Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το ματς με την Κηφισιά. Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία για Καμαρά.

Στην τελική ευθεία πριν από την επανέναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που υποδέχεται την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League (23/11).

Την Πέμπτη (20/11), το πρόγραμμα ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στο τακτικό κομμάτι μέσα από σχετικές ασκήσεις και παιχνίδια. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε διαδικασία επανένταξης, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου του Βορρά θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή (21/11).