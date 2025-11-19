Ο Ατρόμητος πήρε εισιτήρια για τον σαββατιάτικο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ατρόμητος θα έχει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη στήριξη του κόσμου στον δύσκολο αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Οι Περιστεριώτες ζήτησαν και πήραν εισιτήρια, τα οποίο έχουν τιμή 20 ευρώ. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος εξασφάλισε εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Με τον 12ο παίκτη η ομάδα μας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και φέτος!

Για ακόμα μία χρονιά, η ΠΑΕ Ατρόμητος εξασφάλισε εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων μας για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στο πρώτο ματς του νέου μας προπονητή στον πάγκο, Ντούσαν Κέρκεζ, το «Αστέρι» θα έχει τη συμπαράσταση των οπαδών του, στηρίζοντας αυτή τη νέα προσπάθεια.

Οι φίλοι της ομάδας μας που θέλουν να προμηθευθούν τα εισιτήριά τους, μπορούν το κάνουν με ένα ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Η τιμή τους είναι στα 20 ευρώ και αφορούν στη θύρα 27».