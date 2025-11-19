Stoiximan Superleague: Γερμανός διαιτητής στο ΑΕΚ-Άρης

Γερμανός διαιτητής στο ΑΕΚ-Άρης

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague βάζοντας Γερμανό διαιτητή στο ΑΕΚ-Άρης.

Γνωστούς έκανε η ΕΠΟ τους ορισμούς των διαιτητών της ΚΕΔ για τους αγώνες της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να φέρνει Γερμανό διαιτητή για ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι.

Ο Χαρμ Όσμερς θα σφυρίξει το παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη, ο οποίος διαιτήτευσε φέτος τόσο τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα όσο κι κείνον μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Φέγενορντ για το Europa League.

Οι ορισμοί των διαιτητών για την 11η αγωνιστική της Superleague

Ημερομηνία/ΏραΑγώνας1ος διαιτητήςΒοηθοίΤέταρτοςVAR/AVAR
22/11-20:00Ολυμπιακός - ΑτρόμητοςΤάσος ΣιδηρόπουλοςΚωσταράς και ΔημητριάδηςΠολυχρόνηςΤζήλος και Κατοίκος
22/11-19:30Αστέρας Aktor - ΠαναιτωλικόςΠαναγιώτης ΚουκούλαςΜωυσιάδης και ΨύλλοςΤσιάραςΜόσχου και Κουμπαράκης
23//11-21:00ΑΕΚ - ΆρηςΧαρμ ΟσμερςΣάαλ και ΡοντέΤσιμεντερίδηςΝτίνγκερτ και Πολυχρόνης
23/11-19:00ΠΑΟΚ - ΚηφισιάΓιώργος ΚόκκινοςΔιαμαντής και ΜάτσαςΜυλοπούλου

Ζαμπαλάς και Τζήλος

23/11-17:00Πανσερραϊκός - ΠαναθηναϊκόςΆγγελος ΕυαγγέλουΧριστοδούλου και ΚομισοπούλουΤσιοφλίκηΚουμπαρκάκης και Κατσικογιάννης
24/11-20:00ΑΕΛ - ΟΦΗΜελέτιος ΓιουματζίδηςΜπούξμπαουμ και ΔέλλιοςΜπεκιάρηςΜατσούκας και Πουλικίδης
24/11-18:00Βόλος - ΛεβαδειακόςΤάσος ΠαπαπέτρουΠετρόπουλος και ΝίκζαςΤσαγκαράκηςΕυαγγέλου και Κουκούλας

