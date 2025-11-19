Stoiximan Superleague: Γερμανός διαιτητής στο ΑΕΚ-Άρης
Γνωστούς έκανε η ΕΠΟ τους ορισμούς των διαιτητών της ΚΕΔ για τους αγώνες της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να φέρνει Γερμανό διαιτητή για ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι.
Ο Χαρμ Όσμερς θα σφυρίξει το παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη, ο οποίος διαιτήτευσε φέτος τόσο τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα όσο κι κείνον μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Φέγενορντ για το Europa League.
Οι ορισμοί των διαιτητών για την 11η αγωνιστική της Superleague
|Ημερομηνία/Ώρα
|Αγώνας
|1ος διαιτητής
|Βοηθοί
|Τέταρτος
|VAR/AVAR
|22/11-20:00
|Ολυμπιακός - Ατρόμητος
|Τάσος Σιδηρόπουλος
|Κωσταράς και Δημητριάδης
|Πολυχρόνης
|Τζήλος και Κατοίκος
|22/11-19:30
|Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός
|Παναγιώτης Κουκούλας
|Μωυσιάδης και Ψύλλος
|Τσιάρας
|Μόσχου και Κουμπαράκης
|23//11-21:00
|ΑΕΚ - Άρης
|Χαρμ Οσμερς
|Σάαλ και Ροντέ
|Τσιμεντερίδης
|Ντίνγκερτ και Πολυχρόνης
|23/11-19:00
|ΠΑΟΚ - Κηφισιά
|Γιώργος Κόκκινος
|Διαμαντής και Μάτσας
|Μυλοπούλου
Ζαμπαλάς και Τζήλος
|23/11-17:00
|Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός
|Άγγελος Ευαγγέλου
|Χριστοδούλου και Κομισοπούλου
|Τσιοφλίκη
|Κουμπαρκάκης και Κατσικογιάννης
|24/11-20:00
|ΑΕΛ - ΟΦΗ
|Μελέτιος Γιουματζίδης
|Μπούξμπαουμ και Δέλλιος
|Μπεκιάρης
|Ματσούκας και Πουλικίδης
|24/11-18:00
|Βόλος - Λεβαδειακός
|Τάσος Παπαπέτρου
|Πετρόπουλος και Νίκζας
|Τσαγκαράκης
|Ευαγγέλου και Κουκούλας
