Γερμανός διαιτητής στο ΑΕΚ-Άρης

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague βάζοντας Γερμανό διαιτητή στο ΑΕΚ-Άρης.

Γνωστούς έκανε η ΕΠΟ τους ορισμούς των διαιτητών της ΚΕΔ για τους αγώνες της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να φέρνει Γερμανό διαιτητή για ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι.

Ο Χαρμ Όσμερς θα σφυρίξει το παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη, ο οποίος διαιτήτευσε φέτος τόσο τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα όσο κι κείνον μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Φέγενορντ για το Europa League.

Οι ορισμοί των διαιτητών για την 11η αγωνιστική της Superleague