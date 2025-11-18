ΑΕΚ: Ο Βίντα βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και επισκέφτηκε την Μπεσίκτας
Στην Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε πρόσφατα ο Ντομαγκόι Βίντα εκμεταλλευόμενος και τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις Εθνικές ομάδες.
Ο έμπειρος Κροάτης στόπερ της ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να δει και αγαπημένα πρόσωπα καθώς πέρασε μια βόλτα και από τις εγκαταστάσεις της πρώην ομάδας του, της Μπεσίκτας.
Ο Βίντα τα είπε με τον προπονητή Σερτζέν Γιαλτσίν, με το τεχνικό επιτελείο, αλλά και με μέλη της διοίκησης, ενώ παρακολούθησε και προπόνηση της ομάδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.