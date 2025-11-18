Ο Ντομαγκόι Βίντα επισκέφθηκε πρόσφατα την Κωνσταντινούπολη και πέρασε και από τις εγκαταστάσεις της πρώην ομάδα του, της Μπεσίκτας.

Στην Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε πρόσφατα ο Ντομαγκόι Βίντα εκμεταλλευόμενος και τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις Εθνικές ομάδες.

Ο έμπειρος Κροάτης στόπερ της ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να δει και αγαπημένα πρόσωπα καθώς πέρασε μια βόλτα και από τις εγκαταστάσεις της πρώην ομάδας του, της Μπεσίκτας.

Ο Βίντα τα είπε με τον προπονητή Σερτζέν Γιαλτσίν, με το τεχνικό επιτελείο, αλλά και με μέλη της διοίκησης, ενώ παρακολούθησε και προπόνηση της ομάδας.