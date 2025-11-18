Ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχε και σήμερα σε κομμάτι του προγράμματος του Άρη με τους κίτρινους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει ΑΕΚ.

Την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς στην OPAP Arena κόντρα στην ΑΕΚ συνέχισε την Τρίτη ο Άρης.

Ο Χαμζά Μεντίλ ανεβάζει ρυθμούς καθώς συμμετείχε και σήμερα σε κομμάτι του προγράμματος. Ο Τάσος Δώνης έκανε -και πάλι- ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και τακτική. Οι κίτρινοι θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους για το ματς με την ΑΕΚ με πρωινή προπόνηση την Τετάρτη.