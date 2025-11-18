Αρης: Ο Μεντίλ συμμετείχε ξανά σε μέρος της προπόνησης ενόψει ΑΕΚ
Την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς στην OPAP Arena κόντρα στην ΑΕΚ συνέχισε την Τρίτη ο Άρης.
Ο Χαμζά Μεντίλ ανεβάζει ρυθμούς καθώς συμμετείχε και σήμερα σε κομμάτι του προγράμματος. Ο Τάσος Δώνης έκανε -και πάλι- ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.
Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και τακτική. Οι κίτρινοι θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους για το ματς με την ΑΕΚ με πρωινή προπόνηση την Τετάρτη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.