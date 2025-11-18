Κηφισιά για Τεττέη: «Είναι πρότυπο, πρωταθλητής των ανθρώπινων αξιών και φάρος ελπίδας»

Το μήνυμα της Κηφισιάς για τη βράβευση του Ανδρέα Τεττή από τη FIFPRO με το Player Activism Αward.

Ο Ανδρέας Τεττέη συνεχίζει να κάνει περήφανη την «οικογένεια» της Κηφισιάς με όσα κάνει εντός και εκτός γηπέδων. Ο διεθνής φορ έγινε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε στα Merit Awards στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO, καθώς του απονεμήθηκε το βραβείο Player Activism.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων με ανάρτηση στα Social Media αποθέωσε τον 24χρονο επιθετικό, τον οποίο χαρακτήρισε πρότυπο, πρωταθλητή ανθρώπινων αξιών και φάρο ελπίδας για κάθε παιδί.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«Σύμβολο ανθεκτικότητας και ηθικής ηγεσίας, ο Ανδρέας Τεττέη τιμάται με το Βραβείο Ακτιβισμού Ποδοσφαιριστών FIFPro 2025, αναγνωρίζοντας τη θαρραλέα στάση του κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων τόσο εντός του ελληνικού ποδοσφαίρου όσο και σε ολόκληρη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα.

Μέσα από τη φωνή, τις πράξεις του και την ακλόνητη δέσμευσή του στην ισότητα, ο Ανδρέας έχει εμπνεύσει ουσιαστική αλλαγή και έχει ανοίξει τον δρόμο προς ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον για κάθε αθλητή.

Η υπερηφάνειά μας μεγαλώνει με κάθε βήμα που κάνει. Είναι πολύ περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής – είναι ένα πρότυπο, ένας πρωταθλητής των ανθρώπινων αξιών και ένας φάρος ελπίδας για κάθε μικρό παιδί που αναζητά κάποιον να θαυμάζει.

Η ΠΑΕ Κηφισιά στέκεται περήφανη στο πλευρό σου – περήφανη για εσένα, τον αγώνα σου και την προσπάθεια που καταβάλλεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».