Καραπαπάς στους Galacticos: «Ο Ελ Καμπί είναι πολύ δεμένος με τον Ολυμπιακό, έχει όλες τις πιθανότητες να είναι και του χρόνου εδώ»

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε στους Galacticos και για το νέο συμβόλαιο του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ένα θέμα για το οποίο προφανώς και ρωτά πολύς κόσμος.

Ο Ελ Καμπί είναι ένα από τα επόμενα συμβόλαια που έχει προτεραιότητα να κλείσει ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας χρονιάς. Μιλώντας στην εκπομπή των Galacticos και στους Κώστα Νικολακόπουλο και Κώστα Ψάρρα και αναφορικά με τις δυσκολίες της περίπτωσης αυτής και όχι μόνο ο Κώστας Καραπαπάς υπογράμμισε: «Προφανώς. Πρώτα απ' όλα ο Ελ Καμπί είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Ολυμπιακού. Ο Ελ Καμπί είναι πολύ δεμένος με τον σύλλογο. Είναι πολύ καλά στην Ελλάδα. Περνάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω έχει όλες τις πιθανότητες να είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό.

Γιατί αγαπάει την ομάδα. Γιατί αυτό που έχει κάνει εδώ δεν υπάρχει. Όπως και να είναι θα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας ο Ελ Καμπί. Δεν αλλάζει. Ο Ελ Καμπί όπως και ο Γιουσέφ (Ελ Αραμπί)».